Mang máy tính đi sửa, một cặp đôi bị nhân viên kỹ thuật đánh cắp dữ liệu và thông tin nhạy cảm

Xã hội 21/09/2021 20:05

Khách hàng đã ngay lập tức phản ánh về vụ việc ngay sau khi phát hiện thông tin của mình bị đánh cắp và có nguy cơ bị phát tán.

Chiều ngày 21/9, mạng xã hội xuất hiện bài viết liên quan đến một nhân viên kỹ thuật tại FPT Shop thuộc khu vực Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội đã thực hiện hành vi đánh cắp thông tin nhạy cảm của khách hàng.

Liên quan đến vụ việc, Zing News thông tin cụ thể, khách hàng đến FPT Shop tại địa chỉ nói trên vào chiều ngày 17/9 cùng bạn gái và mang laptop để sửa chữa. Tuy nhiên vì nhân viên kỹ thuật đi giao hàng nên cả hai quyết định để máy tính lại. Sau đó, đến tối cùng ngày, bạn nữ phát hiện thấy Facebook cá nhân bị đăng nhập bằng laptop đang được sửa tại cửa hàng.

Người ngày cũng nhanh chóng đổi mật khẩu và liên lạc ngay cho nhân viên tại FPT Shop để hỏi về sự việc. Ban đầu, nhân viên kỹ thuật đảm nhận sửa chữa máy đã phủ nhận việc tự tiện đăng nhập vào tài khoản cá nhân và cho rằng đó chỉ là tình cờ. Tuy nhiên, sau khi cặp đôi nói sẽ báo Công an thì nhân viên kỹ thuật nói trên đã khai nhận mọi hành động của mình.

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Bài đăng của người bạn vị khách hàng - Ảnh: Zing News

"Nghi ngờ nên sau khi lấy lại máy mình có vào kiểm tra phát hiện ra bạn này đã tự ý vào tìm kiếm thông tin và thậm chí tải về các dữ liệu nhạy cảm riêng tư trong đoạn chat của mình và bạn mình trên Telegram vào lúc 9:15 phút và share về một máy khác.

Quá bất ngờ và shock bọn mình yêu cầu bạn quay lại để giải thích việc này hoặc mình sẽ báo với công an. Sau 1 hồi tranh luận, bạn mới thừa nhận đã lục lọi không chỉ Facebook mà cả Zalo, Telegram, và đã share dữ liệu về điện thoại của bạn, nhưng đã xoá ngay khi mình gọi điện. T cũng tự đưa điện thoại để mình có thể trực tiếp kiểm tra", vị khách hàng kể lại.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, dân mạng đã để lại nhiều bình luận bức xúc với hành động của nhân viên kỹ thuật nói trên, đồng thời cũng cảnh báo mọi người nên bảo mật những thông tin cá nhân tránh gặp phải kẻ xấu đánh cắp một cách gian xảo như thế này.

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