Lynk Lee gây bất ngờ với diện mạo mới, nghi vấn nữ ca sĩ đã sang Thái để cắt yết hầu?

Ảnh mới nhất được Lynk Lee tung lên trang cá nhân đã nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi nữ ca sĩ Lynk Lee tung bức ảnh mới trên trang cá nhân. Đã lâu nữ ca sĩ "Buồn thì cứ khóc đi" mới xuất hiện, vì vậy dân mạng càng chú ý hơn. Đặc biệt, một điểm mà mọi người đã tinh ý nhận ra chính là yết hầu của Lynk Lee đã biến mất. Điều này khiến nhiều người dự đoán rằng cô đã sang Thái phẫu thuật yết hầu như dự định.

Khoảnh khắc gần đây của Lynk Lee gây chú ý.

Hình ảnh mới ngày càng dịu dàng của Lynk Lee nhận được "cơn mưa" lời khen của dân mạng. Giờ đây nữ ca sĩ có thể tự tin hơn với ngoại hình của mình.

Trước đó, Lynk Lee tiết lộ đã chi khoảng hơn 1 tỉ đồng để quyết định chuyển giới, sống thật với bản thân khiến mạng xã hội Việt "chấn động". Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi được sống đúng với cá tính của mình. Trước đây, mọi thứ với tôi như bị tù túng".

Khán giả hi vọng thời gian sắp tới Lynk Lee sẽ xuất hiện trước công chúng nhiều hơn đồng thời ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới mẻ sau màn "lột xác" đầy ngoạn mục.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Quá nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh Phi Nhung, 'người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh phải van xin cộng đồng mạng Không thể im lặng, Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng về những tin đồn không hay luôn bủa vây nữ ca sĩ Phi Nhung suốt thời gian vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lynk-lee-gay-bat-ngo-voi-dien-mao-moi-nghi-van-nu-ca-si-da-sang-thai-de-cat-yet-hau-425907.html