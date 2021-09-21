Không thể im lặng, Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng về những tin đồn không hay luôn bủa vây nữ ca sĩ Phi Nhung suốt thời gian vừa qua.

Kể từ ngày nữ ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19, đã có rất nhiều thông tin nổ ra liên quan đến tình trạng của giọng ca "Sông quê". Trong đó, hàng loạt tin đồn thất thiệt như "Phi Nhung thuê chuyên cơ về Mỹ", hay "bệnh tình Phi Nhung trở nặng",... khiến cho đông đảo bạn bè, đồng nghiệp bất bình.

Mạnh Quỳnh bức xúc vì có nhiều tin đồn không hay về Phi Nhung.

Mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh - được biết đến là "Người tình sân khấu" của Phi Nhung đã lên tiếng, thậm chí là "van xin" cộng đồng mạng hãy ngưng lan truyền những thông tin vô căn cứ về người bạn của mình. Nguyên văn bài viết của nam ca sĩ:

"Van xin cộng đồng mạng (Quỳnh không muốn nêu đích danh Quí vị ra vì để cho Quí vị tự chấn chỉnh cách làm việc của mình) đừng đăng những thông tin thất thiệt về Phi Nhung và Mạnh Quỳnh để lừa những người vô tư nữa. Đây không phải là thời điểm và cách kiếm tiền hay lấy views của Quí vị đâu ạ! Kính mong khán thính giả và mọi người nếu thực sự yêu thương Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì hãy tận tường sự việc trước khi tin và bình luận vào những thông tin này nhé! Mến chúc khán thính giả một tuần mới an lành".

Mạnh Quỳnh được biết đến là nam ca sĩ song ca cực kì ăn ý với Phi Nhung. Ngoài đời, cả hai cũng là những người bạn thân thiết, luôn ủng hộ nhau trong công việc.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-nhieu-tin-don-that-thiet-xung-quanh-phi-nhung-nguoi-tinh-san-khau-manh-quynh-phai-van-xin-cong-dong-mang-425866.html