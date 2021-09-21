Có 61 thí sinh đạt 29,5 điểm vẫn trượt Đại học

61 thí sinh có điểm cao nhưng vẫn không đỗ nguyện vọng nào khiến cho nhiều người tiếc nuối.

Theo thông tin phân tích dữ liệu điểm số của các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm nay cho thấy, có 61 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng vẫn không có cơ hội đỗ Đại học. Trong đó, có 60 bạn chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, 1 bạn đặt 2 nguyện vọng.

Trong 61 thí sinh nói trên, có 59 thí sinh đặt nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ chọn duy nhất một nguyện vọng. Theo khảo sát, 2021 được xem là năm có điểm chuẩn Đại học cao ngất ngưỡng, có trường còn lấy điểm chuẩn tuyệt đối (tức 10 điểm mỗi môn thi).

Thống kê số thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên trượt nguyện vọng 1 hoặc không đỗ nguyện vọng nào - Ảnh: Internet.

Cụ thể, Học viện Chính trị Công an nhân dân có số thí sinh 29,5 điểm trở lên nhưng không đỗ nguyện vọng nào nhiều nhất ghi nhận có đến 50 thí sinh.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) có ngành Sư phạm chất lượng cao lấy 30,5 điểm và Lịch sử chất lượng cao lấy 29,75, mỗi ngành chỉ tuyển 15 sinh viên. Với mức điểm quá cao như thế này cho thấy dù đạt 9 điểm mỗi môn thi thì vẫn chưa có cơ hội đỗ.

Bên cạnh đó, hai Trường Đại học khác cũng lấy điểm "trên trời" bao gồm: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội với hai ngành bao gồm: Đông Phương học (29,8 điểm khối C00) và Hàn Quốc học (30 điểm khối C00); Đại học Ngoại thương có một ngành là Ngôn ngữ Trung Quốc (39,35/40, tiếng Trung hệ số 2).

Vào ngày 15-16/9 vừa qua, các Trường Đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. So với năm ngoái thì điểm chuẩn tăng mạnh với phổ biến từ 1-3, thậm chí có nhiều trường tăng từ 5-10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-61-thi-sinh-dat-29-5-diem-van-truot-dai-hoc-425560.html