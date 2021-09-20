Lily Chen được biết là một trong những mỹ nhân sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu chẳng thua kém ai. Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này dính nghi vấn "có chung bồ" với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cả hai mỹ nhân đều sở hữu chiếc xe hơi bạc tỷ giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc cho đến người tư vấn mua xe.

Bỏ qua mọi chuyện thì mới đây, Lily Chen đã khoe một bức ảnh mới toanh với "núi" túi xách hàng hiệu ai nhìn cũng phát thèm. Được biết, những món đồ mà nữ ca sĩ sở hữu đều đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès. Trong đó, "tình địch Ngọc Trinh" còn có hẳn một chiếc túi màu "bạch tạng" với giá khoảng 8-10 tỷ đồng, một con số "khủng" mà không phải ai cũng có được.