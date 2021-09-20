Bức ảnh mới nhất của 'tình địch Ngọc Trinh' đang nhận được sự chú ý 'khủng' từ dân mạng, không chỉ vì sự giàu có mà bộ đồ trễ nải của cô cũng thu hút không kém.
- Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!
- Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em'
Lily Chen được biết là một trong những mỹ nhân sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu chẳng thua kém ai. Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này dính nghi vấn "có chung bồ" với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cả hai mỹ nhân đều sở hữu chiếc xe hơi bạc tỷ giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc cho đến người tư vấn mua xe.
Bỏ qua mọi chuyện thì mới đây, Lily Chen đã khoe một bức ảnh mới toanh với "núi" túi xách hàng hiệu ai nhìn cũng phát thèm. Được biết, những món đồ mà nữ ca sĩ sở hữu đều đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ Hermès. Trong đó, "tình địch Ngọc Trinh" còn có hẳn một chiếc túi màu "bạch tạng" với giá khoảng 8-10 tỷ đồng, một con số "khủng" mà không phải ai cũng có được.
Bức ảnh tuy đơn giản nhưng "đầy mùi tiền" của Lily Chen khiến dân mạng phải "choáng". Bên cạnh đó, cô nàng còn tạo dáng quyến rũ với mẫu đầm xanh dương xẻ sâu hun hút.
Trước đó, Lily Chen cũng từng lên tiếng về tin đồn "có chung bồ" với Ngọc Trinh: "Việc đầu tiên tôi nghĩ tới sau drama chính là đi dán lại chiếc xe, đổi sang màu khác. Thực chất, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện không hay này và đổi màu cho hợp phong thuỷ. Vẫn Mr Xuân Hoàn là người thực hiện cho tôi. Màu xe mới này, do tôi yêu cầu thay đổi. Thứ 2, người yêu tôi là một doanh nhân, kinh doanh bất động sản, kinh doanh giải trí kiêm luôn nhạc sĩ, không liên quan tới người mà mọi người nhắc tới".
Ảnh: Tổng hợp, FBNV