Quách Ngọc Tuyên gây xúc động khi lập bàn thờ tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Chí Tài, Hữu Lộc tại nhà riêng

Hành động của Quách Ngọc Tuyên khiến cho dân mạng không kìm được nước mắt khi tưởng nhớ đến hai cố nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngày hôm qua, cả showbiz Việt đều nao nức chuẩn bị những mâm cỗ nhân ngày giỗ Tổ ngành sân khấu. Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy các nghệ sĩ đều tổ chức cúng Tổ nghiệp tại nhà, trong đó có Quách Ngọc Tuyên. Nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Giỗ Tổ 12/8/2021 âm lịch. Con cầu xin Tổ phù hộ cho mọi việc bình an, anh em mạnh khoẻ, thương yêu nhau, hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Cho con được ăn cơm Tổ, được sống với nghề đến suốt đời. Luôn được khán giả yêu mến, công việc thuận lợi, các dự án thành công. Sẽ luôn học hỏi và cố gắng".

Bên cạnh những hình ảnh cúng giỗ Tổ, khán giả còn tinh ý nhận ra bàn thờ của cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cố nghệ sĩ Chí Tài tại nhà riêng của Quách Ngọc Tuyên. Điều này khiến cho khán giả vô cùng xúc động và qua đó cũng cho thấy Quách Ngọc Tuyên kính trọng hai người anh thân thiết trong nghề đến nhường nào. Di ảnh của hai cố nghệ sĩ Hữu Lộc và Chí Tài tại nhà của Quách Ngọc Tuyên. Còn nhớ, nam diễn viên từng chia sẻ về cố nghệ sĩ Hữu Lộc rằng:"Tình cảm mà anh Lộc dành cho những đứa em như tụi em thì khủng khiếp lắm. Anh Lộc làm tất cả những cái gì đều nghĩ cho tụi em hết. Nên nếu mà ảnh nằm xuống, em bỏ nghề thì quá dở rồi. Đó cũng chính là một động lực cho em tự vực dậy trong thời điểm khó khăn nhất".

Trong lễ tang cách đây không lâu, Quách Ngọc Tuyên cũng đeo di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài, sau đó hai di ảnh này cũng được nam diễn viên đặt cạnh cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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