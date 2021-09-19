Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà!

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngại chia sẻ mà thẳng thắn trả lời, bình luận của cô đã nhận được 'cơn mưa' lời khen của cộng đồng mạng.
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Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã chính thức ly hôn cách đây khá lâu và hiện họ đã có những gia đình riêng hạnh phúc. Tuy vậy, dân mạng vẫn luôn tò mò về cách mà cả hai đối xử với Subeo - con chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hậu ly hôn.
Mới đây, trong một bài đăng trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã trả lời điều mà mọi người luôn thắc mắc. Cụ thể, khi được một người hỏi "Anh hai (Subeo) đi đâu về vậy mẹ Hà?", ngay sau đó giọng ca "Cả một trời nhớ thương" đã trả lời: "Hai tuần trước ở với Hà, hai tuần rồi ở với ba, hôm nay về lại đây, Covid nên phải chia như vậy".
Vậy là Subeo ở cả hai nơi, nhà bố và nhà mẹ và Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã chia "thời gian biểu" rõ ràng. Hành động này cũng cho mọi người thấy cả hai vẫn luôn chú ý, quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc của con, luôn để con có được tình cảm đủ đầy từ bố lẫn mẹ. Được biết, trước đây Subeo ở mỗi chỗ 1 tuần, thế nhưng vì dịch Covid phức tạp nên đã kéo dài thời gian hơn.
Hầu hết mọi người đều "gật gù" với cách nuôi dạy con của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Trước đó, cả hai từng chia sẻ có thể "ngủ chung giường" vì con khiến dân mạng xôn xao. Bên cạnh bố Cường, mẹ Hà thì Subeo cũng được mẹ Thu Trang và bố Kim Lý yêu thương hết mực. Nhiều khoảnh khắc cho thấy Subeo luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV