Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà!

Hậu trường 19/09/2021 13:03

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngại chia sẻ mà thẳng thắn trả lời, bình luận của cô đã nhận được 'cơn mưa' lời khen của cộng đồng mạng.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã chính thức ly hôn cách đây khá lâu và hiện họ đã có những gia đình riêng hạnh phúc. Tuy vậy, dân mạng vẫn luôn tò mò về cách mà cả hai đối xử với Subeo - con chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hậu ly hôn. 

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 1
Subeo - con chung của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. 

Mới đây, trong một bài đăng trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã trả lời điều mà mọi người luôn thắc mắc. Cụ thể, khi được một người hỏi "Anh hai (Subeo) đi đâu về vậy mẹ Hà?", ngay sau đó giọng ca "Cả một trời nhớ thương" đã trả lời: "Hai tuần trước ở với Hà, hai tuần rồi ở với ba, hôm nay về lại đây, Covid nên phải chia như vậy".

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 2 

Vậy là Subeo ở cả hai nơi, nhà bố và nhà mẹ và Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã chia "thời gian biểu" rõ ràng. Hành động này cũng cho mọi người thấy cả hai vẫn luôn chú ý, quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc của con, luôn để con có được tình cảm đủ đầy từ bố lẫn mẹ. Được biết, trước đây Subeo ở mỗi chỗ 1 tuần, thế nhưng vì dịch Covid phức tạp nên đã kéo dài thời gian hơn. 

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 3

Hầu hết mọi người đều "gật gù" với cách nuôi dạy con của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Trước đó, cả hai từng chia sẻ có thể "ngủ chung giường" vì con khiến dân mạng xôn xao. Bên cạnh bố Cường, mẹ Hà thì Subeo cũng được mẹ Thu Trang và bố Kim Lý yêu thương hết mực. Nhiều khoảnh khắc cho thấy Subeo luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 4
 Đàm Thu Trang - vợ hiện tại của Cường Đô La chia sẻ nhiều khoảnh khắc gần gũi với Subeo.
Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 5
 Cả Kim Lý - chồng hiện tại của Hồ Ngọc Hà cũng yêu thương Subeo hết mực.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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