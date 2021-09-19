Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà!

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã chính thức ly hôn cách đây khá lâu và hiện họ đã có những gia đình riêng hạnh phúc. Tuy vậy, dân mạng vẫn luôn tò mò về cách mà cả hai đối xử với Subeo - con chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hậu ly hôn.

Subeo - con chung của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

Mới đây, trong một bài đăng trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã trả lời điều mà mọi người luôn thắc mắc. Cụ thể, khi được một người hỏi "Anh hai (Subeo) đi đâu về vậy mẹ Hà?", ngay sau đó giọng ca "Cả một trời nhớ thương" đã trả lời: "Hai tuần trước ở với Hà, hai tuần rồi ở với ba, hôm nay về lại đây, Covid nên phải chia như vậy".