Hồng Vân kể về chuyện 'tâm linh' trong nghề 'Nghệ sĩ rất kị ăn mía', lý do đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Đây có thể là điều mà không phải ai cũng biết, câu chuyện được nghệ sĩ Hồng Vân kể lại khiến ai cũng 'rùng mình'.
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Hôm nay, giới nghệ sĩ Việt Nam đang nô nức với ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng. Khán giả chợt nhớ lại chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân về chuyện "tâm linh" trong con đường mà cô từng gặp khiến ai cũng ngạc nhiên.
Trước đó, tại chương trình Ký ức vui vẻ, các nghệ sĩ đã cùng nhau thưởng thức món nước mía và ôn lại kỷ niệm về xe đẩy nước mía trong quá khứ. NSND Hồng Vân liền kể có một giai thoại nghệ sĩ miền Nam không ai dám uống nước mía. Cô tiết lộ: "Cây mía là cây gậy của Tổ nghề, thành ra nghệ sĩ mà ăn mía coi như lấy đi cây gậy của ông Tổ. Vì thế nghệ sĩ rất kị ăn mía".
Đồng thời nữ nghệ sĩ còn kể thêm về câu chuyện cô đã tận mắt thấy, tai nghe rằng có nam ca sĩ đêm hôm trước còn được khán giả vây quanh, ủng hộ và được mọi người mê mẩn. Thế nhưng sau khi về nhà ăn mía thì ngay đêm hôm sau đi diễn anh bị khán giả yêu cầu anh đi xuống dù chỉ mới hát được nửa bài.
Hồng Vân là một nữ nghệ sĩ có tuổi nghề lâu năm, cô chia sẻ: "Nếu như trong đoàn nào có người uống nước mía, đoàn đó chắc chắn sẽ gây lộn với nhau” càng khiến người nghe "rùng mình".
Không chỉ riêng Hồng Vân, những nghệ sĩ khác như Thanh Duy, Hồ Bích Trâm, Thanh Thức,... đều đồng ý với quan điểm và câu chuyện mà nữ nghệ sĩ kể lại. Đây được xem là một giai thoại huyền bí và "tâm linh" trong giới nghệ sĩ miền Nam.
Ảnh: Tổng hợp