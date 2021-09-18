Hồng Vân kể về chuyện 'tâm linh' trong nghề 'Nghệ sĩ rất kị ăn mía', lý do đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Hôm nay, giới nghệ sĩ Việt Nam đang nô nức với ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng. Khán giả chợt nhớ lại chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân về chuyện "tâm linh" trong con đường mà cô từng gặp khiến ai cũng ngạc nhiên.

Nghệ sĩ Hồng Vân gây tò mò về một câu chuyện 'tâm linh' trong nghề.

Trước đó, tại chương trình Ký ức vui vẻ, các nghệ sĩ đã cùng nhau thưởng thức món nước mía và ôn lại kỷ niệm về xe đẩy nước mía trong quá khứ. NSND Hồng Vân liền kể có một giai thoại nghệ sĩ miền Nam không ai dám uống nước mía. Cô tiết lộ: "Cây mía là cây gậy của Tổ nghề, thành ra nghệ sĩ mà ăn mía coi như lấy đi cây gậy của ông Tổ. Vì thế nghệ sĩ rất kị ăn mía".