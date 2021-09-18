Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt'

Hậu trường 18/09/2021 07:38

Không hổ danh là 'vựa muối' của Vpop, Trúc Nhân lại một lần nữa khiến dân mạng 'cười xỉu' với cách 'xử lý tình huống' duyên dáng.

Khán giả nghe nhạc Việt Nam chắc chắn sẽ không còn xa lạ với Trúc Nhân, nam ca sĩ nổi tiếng với chất giọng khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Bên cạnh nghề ca sĩ thì netizen cũng không quên dành tặng cho Trúc Nhân một vai trò khác chính là "diễn viên hài", bởi vì giọng ca "Sáng mắt chưa" từng có những pha "gây cười chấn động" Vbiz.

Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt' - Ảnh 1
 

Mới đây, Trúc Nhân tiếp tục khiến dân mạng "cười ra nước mắt" với pha xử lý duyên dáng khi gặp tình huống "dở khóc dở cười". Chuyện là dưới bài đăng nào đó của Trúc Nhân, một dân mạng đã để lại bình luận: "Chưa thấy ca sĩ nào xấu mà hát hay như Trúc Nhân". 

Comment này ngay lập tức "lọt vào mắt xanh" của nhân vật chính, chẳng nói chẳng rằng Trúc Nhân lên hẳn một bài đăng dành riêng cho dân mạng này. Chỉ đăng bức ảnh chụp lại bình luận của netizen nói trên, Trúc Nhân đã hút hơn 43 nghìn lượt like. Đây không phải là con số quá ấn tượng sao?

Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt' - Ảnh 2
 Bài đăng nhận được sự chú ý 'khủng' của dân mạng.

Chưa hết, nam ca sĩ "Bốn chữ lắm" còn "bonus" thêm vài bình luận bên dưới làm cho dân mạng tiếp tục "cười xỉu", Trúc Nhân viết: "từ từ tui nói chuyện lại! đang khóc chút nha!".

Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt' - Ảnh 3

Pha gây cười "cực mạnh" của Trúc Nhân đang thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Thực tế thì Trúc Nhân không phải là một hotboy của showbiz Việt nhưng chính nhờ sự duyên dáng đã giúp nam ca sĩ trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng.

Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt' - Ảnh 4 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

 

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Từ khóa:   Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương Trúc Nhân đáp trả ca sĩ Trúc Nhân

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