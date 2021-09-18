Bị netizen chê xấu, Trúc Nhân có ngay hành động 'dằn mặt' đầy tinh tế, thu hút hơn 43 nghìn like 'trong chớp mắt'

Khán giả nghe nhạc Việt Nam chắc chắn sẽ không còn xa lạ với Trúc Nhân, nam ca sĩ nổi tiếng với chất giọng khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Bên cạnh nghề ca sĩ thì netizen cũng không quên dành tặng cho Trúc Nhân một vai trò khác chính là "diễn viên hài", bởi vì giọng ca "Sáng mắt chưa" từng có những pha "gây cười chấn động" Vbiz.

Mới đây, Trúc Nhân tiếp tục khiến dân mạng "cười ra nước mắt" với pha xử lý duyên dáng khi gặp tình huống "dở khóc dở cười". Chuyện là dưới bài đăng nào đó của Trúc Nhân, một dân mạng đã để lại bình luận: "Chưa thấy ca sĩ nào xấu mà hát hay như Trúc Nhân".