Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con?

Hậu trường 18/09/2021 07:12

Hầu hết mọi người đều có thông tin về con nuôi của NSƯT Hoài Linh nhiều hơn con ruột.

Thời gian gần đây, ngoài vấn đề minh bạch trong từ thiện thì nghệ sĩ Hoài Linh còn được nhắc tên liên quan đến về việc con cái của anh. Suốt một ngày vừa qua, mạng xã hội Việt truyền tay nhau thông tin Võ Lê Thành Vinh không phải là con ruột của NSƯT Hoài Linh như mọi người vẫn biết.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh liên tục dính lùm xùm trong thời gian qua. 

Hiện tại, Thành Vinh đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, anh viết trên trang cá nhân: "Họ muốn nói gì nói. Tôi và nhà không quan tâm. Chuyện trong nhà, người trong nhà biết, rảnh đâu mà phân bua. Chuyện trong nhà, người trong nhà con không biết mà người ngoài biết, hay thiệt".

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 2

Dòng trạng thái "có như không có" của Thành Vinh càng làm cho khán giả cảm thấy tò mò hơn nữa, vậy rốt cuộc thì nghệ sĩ Hoài Linh có bao nhiêu người con?

Con ruột của Hoài Linh

Vào năm 2014, Nghệ sĩ Hoài Linh từng trả lời công khai khi được hỏi về vấn đề con cái, nam danh hài nổi tiếng tiết lộ: "Rất nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa. Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới hai tuổi. Ông bà ta nói, cha già con mọn chơi vơi, cha làm trối chết, con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cưới một người rồi" .

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 3
  Con trai ruột duy nhất của Hoài Linh.

Nam nghệ sĩ xác nhận đã có vợ và con trai ruột mà mọi người biết đến chính là Võ Lê Thành Vinh. Hiện tại anh đang sống và làm việc tại Mỹ đầy thành công. Về con gái út của NSƯT Hoài Linh vẫn còn là một "ẩn số" vì chưa bao giờ được lộ diện trước công chúng.

"Anh Bốn" có ít nhất... 6 người con nuôi

Ngược lại với thông tin về con ruột rất ít ỏi thì Hoài Linh khá thoải mái trong việc công khai các con nuôi của anh. Trong số đó, Hoài Lâm chính là nam ca sĩ được mọi người biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên, kể từ năm 2018 nam ca sĩ "Hoa nở không màu" tuyên bố giải nghệ thì theo nhiều thông tin cho rằng Hoài Linh cũng đã "từ mặt" người con nuôi này. Mối quan hệ của cả hai hiện vẫn chưa ai biết rõ.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 4

Bên cạnh Hoài Lâm thì một người con trai nuôi khác được mọi người biết đến chính là Cao Hữu Thiên. Trong một lễ trao giải, NSƯT bận việc và không thể nhận giải và Cao Hưu Thiên đã đảm nhiệm trọng trách nhận "giúp" bố nuôi. Cũng trong thời điểm đó, anh công khai là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 5

Ít ai biết được Hoa hậu Phạm Hương cũng là một trong những người con nuôi của Hoài Linh. Sau khi đăng quang và Nam tiến, nàng Hậu chia sẻ đã được bố nuôi giúp đỡ rất nhiều. Hiện cô đang có cuộc sống viên mãn tại Mỹ.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 6

Ca sĩ Thái Trân cũng là con gái nuôi của "anh Bốn" Hoài Linh. Sau khi cô tham gia chương trình "The Winner is 2014", nam nghệ sĩ Hoài Linh đã cảm động với nghĩa cử cao đẹp của Thái Trân và quyết định nhận cô gái này làm con nuôi.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 7 

Một nam nghệ sĩ khác cũng được biết đến với danh nghĩa con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh chính là Lư Hoàng Gia Bảo - anh là cháu của NSƯT Bảo Quốc. Hoài Linh từng chia sẻ anh nhận Gia Bảo làm con nuôi để "trả nghĩa" cho NSƯT Bảo Quốc.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 8

Cuối cùng, con gái nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh ít ai biết đến chính là Nguyệt Cát - con gái danh hài Thúy Nga. Hiện tại cô bé đang sống cùng mẹ tại Mỹ và rất ít khi lộ diện trước công chúng.

Một câu hỏi khó chưa ai trả lời, Nghệ sĩ Hoài Linh thực chất có bao nhiêu người con? - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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