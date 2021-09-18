Nhật Kim Anh bị dân mạng 'tố' quảng cáo hàng kém chất lượng, chính chủ nói gì?

Hậu trường 18/09/2021 21:53

Sau khi nhiều nghệ sĩ bị dính 'cáo buộc' quảng cáo hàng kém chất lượng, nhân vật tiếp theo chính là Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh được khán giả biết đến với vai trò là một ca sĩ/diễn viên xinh đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây cô đã chuyển hướng kinh doanh hơn là hoạt động giải trí. Đông đảo mọi người đều ngưỡng mộ với Nhật Kim Anh vì sở hữu cuộc sống viên mãn, giàu có.

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Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cũng tích cực quảng cáo những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Mới đây nhất, cô đã giới thiệu mọi người sản phẩm dầu gội kích thích mọc tóc. Bài viết "đánh thẳng tâm lý" vấn đề được mọi người quan tâm, chỉ trong thời gian ngắn số người yêu thích đã vượt mức 54 nghìn lượt thích.

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Sẽ không có gì đáng nói nếu như một bình luận "chê bai" của một dân mạng không xuất hiện, tài khoản này viết: "Gội rồi không hợp ngứa kinh khủng, gội chưa được 2 ngày là đã thấy tóc bết dính ngứa rồi. Cộng tác viên khi khách nói phản hồi về tình trạng không có 1 lời phản hồi, bán được mừng, tư vấn chi nữa cho mệt, nản".

Nhật Kim Anh đã nhanh chóng phản hồi lại khách hàng này, cô nhẹ nhàng giải thích: "Khi bạn sử dụng dầu gội, sản phẩm sẽ kích tóc mọc rất nhanh. Nhưng thời gian đầu khoảng 2 đến 3 tuần sẽ làm cho các cọng tóc nào yếu không đủ dưỡng chất sẽ rụng đi và thay thế vào đó là những cơn ngứa mọc tóc dữ dội cứ nghĩ là bị gàu luôn nhưng không phải đó là hiện tượng mọc tóc và đẩy lớp sừng dưới da đầu lên đó! Nên bạn kiên trì sử dụng nha".

Nhật Kim Anh bị dân mạng 'tố' quảng cáo hàng kém chất lượng, chính chủ nói gì? - Ảnh 3
 Nhật Kim Anh trả lời bình luận của một dân mạng.

Dù đã giải thích rất cặn kẽ, thế nhưng vì thời gian gần đây có nhiều nghệ sĩ đã quảng cáo những sản phẩm với chất lượng kém khiến cho lòng tin của mọi người giảm đi phần nào. Nhiều dân mạng để lại bình luận sẽ cân nhắc để mua sản phẩm, xem xét kĩ càng hơn chứ không thể nghe theo lời quảng cáo, hình ảnh minh họa của nghệ sĩ mà mua hàng được nữa.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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