Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!

Kể từ khi nhập viện điều trị bệnh Covid-19, tin tức liên quan đến nữ ca sĩ Phi Nhung luôn được mọi người quan tâm. Bên cạnh những thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của giọng ca "Sông quê" thì rất nhiều tin đồn thất thiệt như Phi Nhung đi chuyên cơ về Mỹ chữa bệnh hay cô không qua khỏi bạo bệnh,... liên tục xuất hiện. Điều này đã khiến cho không ít người bức xúc, mới đây nhất chính là chồng của danh hài Việt Hương.

Một dân mạng đã bình luận ảnh bên dưới bài đăng của chồng nghệ sĩ Việt Hương, người này viết: "Cô chú ơi chị Phi Nhung thế nào mà sao nhiều trang báo đăng tin ác vậy".