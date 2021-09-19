Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!

Hậu trường 19/09/2021 16:37

Đây không phải lần đầu tiên những người thân thiết phải lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt về nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kể từ khi nhập viện điều trị bệnh Covid-19, tin tức liên quan đến nữ ca sĩ Phi Nhung luôn được mọi người quan tâm. Bên cạnh những thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của giọng ca "Sông quê" thì rất nhiều tin đồn thất thiệt như Phi Nhung đi chuyên cơ về Mỹ chữa bệnh hay cô không qua khỏi bạo bệnh,... liên tục xuất hiện. Điều này đã khiến cho không ít người bức xúc, mới đây nhất chính là chồng của danh hài Việt Hương.

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý! - Ảnh 1

Một dân mạng đã bình luận ảnh bên dưới bài đăng của chồng nghệ sĩ Việt Hương, người này viết: "Cô chú ơi chị Phi Nhung thế nào mà sao nhiều trang báo đăng tin ác vậy".

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý! - Ảnh 2

Ngay sau đó, chồng của nghệ sĩ Việt Hương đã nhanh chóng trả lời và "cảnh báo": "Đừng xem hay đừng tin những báo lá cải hay tin YouTube của những tin này".

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý! - Ảnh 3
 Ông xã Việt Hương bức xúc lên tiếng trước những thông tin vô căn cứ.

Được biết, con gái Wendy của Phi Nhung hiện đang sống tại Mỹ chưa thể về Việt Nam. Do đó, cô bé ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo cho mẹ của mình. Ngoài Việt Hương thì người mẫu Xuân Lan cũng là người nắm tình hình của giọng ca "Căn nhà màu tím".

Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý! - Ảnh 4

Ngoài ra, động thái trên trang cá nhân của Phi Nhung mới hôm qua cũng gây chú ý không kém. Được biết, đại diện nữ ca sĩ vừa mới chia sẻ một dòng trạng thái thay Phi Nhung vào ngày giỗ Tổ nghiệp: "Hôm nay 12/8 âm lịch giỗ Tổ sân khấu. Tôi xin thay mặt chị Phi Nhung, chúc cho tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên và những người làm nghệ thuật được sớm trở lại với nghề, được mạnh khỏe và thật nhiều an lành. Cầu xin Tổ nghiệp chứng minh lòng thành, con đây tên gọi Phi Nhung. Nhờ ơn Tổ nghiệp danh ca để đời. Không may bệnh nặng tơi bời. Cuối xin Tổ nghiệp nhận lời cứu con. Tai qua nạn trả không còn. Bình an khỏe mạnh ân ghi nghĩa đền".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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