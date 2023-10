Xuất hiện quá nhiều tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, Ông xã Việt Hương 'cảnh báo' luôn một câu ai nghe cũng đồng ý!

Được biết, con gái Wendy của Phi Nhung hiện đang sống tại Mỹ chưa thể về Việt Nam. Do đó, cô bé ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo cho mẹ của mình. Ngoài Việt Hương thì người mẫu Xuân Lan cũng là người nắm tình hình của giọng ca "Căn nhà màu tím".

Ngoài ra, động thái trên trang cá nhân của Phi Nhung mới hôm qua cũng gây chú ý không kém. Được biết, đại diện nữ ca sĩ vừa mới chia sẻ một dòng trạng thái thay Phi Nhung vào ngày giỗ Tổ nghiệp: "Hôm nay 12/8 âm lịch giỗ Tổ sân khấu. Tôi xin thay mặt chị Phi Nhung, chúc cho tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên và những người làm nghệ thuật được sớm trở lại với nghề, được mạnh khỏe và thật nhiều an lành. Cầu xin Tổ nghiệp chứng minh lòng thành, con đây tên gọi Phi Nhung. Nhờ ơn Tổ nghiệp danh ca để đời. Không may bệnh nặng tơi bời. Cuối xin Tổ nghiệp nhận lời cứu con. Tai qua nạn trả không còn. Bình an khỏe mạnh ân ghi nghĩa đền".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV