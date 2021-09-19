Mới đây, nam diễn viên Hòa Hiệp đã bất ngờ đăng tải bài viết liên quan đến hậu sự của bà ngoại trong mùa dịch khiến nhiều khán giả bất ngờ. Mở đầu bài viết, dòng chia sẻ của anh làm ai cũng phải cay mắt: "Ngoại yên nghĩ Ngoại nhé. Con nhớ Ngoại cả đêm không sao ngủ được. Con mừng lắm khi đã thực hiện được tâm nguyện cuối đời cho Ngoại. Khi đưa được Ngoại tới nơi an nghĩ thì 1 cơn mưa thật lớn đã trút xuống để chia tay bà cháu mình… con chờ ngày để đưa ngoại về nhà. Ngoại nhé!"

Hòa Hiệp chia sẻ anh đã hoàn thành được tâm nguyện cuối đời của ngoại, đồng thời nam diễn viên cũng không dành một lời cảm ơn sâu sắc đến nữ diễn viên hài Việt Hương, anh thậm chí còn nhấn mạnh: "Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em".