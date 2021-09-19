Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em'

Hậu trường 19/09/2021 16:37

Nữ diễn viên hài Việt Hương đã giúp đỡ Hòa Hiệp rất nhiều để anh có thể lo đám tang chu toàn cho Ngoại của mình.

Mới đây, nam diễn viên Hòa Hiệp đã bất ngờ đăng tải bài viết liên quan đến hậu sự của bà ngoại trong mùa dịch khiến nhiều khán giả bất ngờ. Mở đầu bài viết, dòng chia sẻ của anh làm ai cũng phải cay mắt: "Ngoại yên nghĩ Ngoại nhé. Con nhớ Ngoại cả đêm không sao ngủ được. Con mừng lắm khi đã thực hiện được tâm nguyện cuối đời cho Ngoại. Khi đưa được Ngoại tới nơi an nghĩ thì 1 cơn mưa thật lớn đã trút xuống để chia tay bà cháu mình… con chờ ngày để đưa ngoại về nhà. Ngoại nhé!"

Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em' - Ảnh 1

Hòa Hiệp chia sẻ anh đã hoàn thành được tâm nguyện cuối đời của ngoại, đồng thời nam diễn viên cũng không dành một lời cảm ơn sâu sắc đến nữ diễn viên hài Việt Hương, anh thậm chí còn nhấn mạnh: "Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em".

Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em' - Ảnh 2
 Diễn viên Hòa Hiệp.

Nguyên văn lời chia sẻ của Hòa Hiệp:

"Hòa Hiệp đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Xia gửi lời cám ơn thương yêu nhất đến bệnh viện, Y Bác sĩ đã chăm sóc chữa trị cho bà trong thời gian qua. Hòa Hiệp xin chân thành cám ơn chị yêu Việt Hương đã lo chu toàn và thực hiện được tâm nguyện cuối đời của Ngoại em. Chị là 1 vị bồ tát sống trong lòng em. Hòa Hiệp xin cám ơn anh Tám sang và đội Mai Táng Gia Định Đường đã lo cho bà Ngoại cái áo Quan cuối đời. Cám ơn những lời chia sẻ động viên và cầu nguyện của mọi người dành cho bà ngoại của Hòa Hiệp. Cám ơn cám ơn mọi người nhiều lắm".

Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em' - Ảnh 3
Diễn viên Hòa Hiệp cảm ơn đến Việt Hương vì đã giúp đỡ anh rất nhiều. 

Qua đây có thể thấy nghệ sĩ Việt Hương đã góp một phần trong việc lo chu toàn đám tang của Ngoại diễn viên Hòa Hiệp. Bên cạnh việc giúp đỡ những đồng nghiệp, vợ chồng Việt Hương cũng đã liên tục làm thiện nguyện trong suốt thời gian vừa qua nhằm giúp đỡ các bà con gặp khó khăn trong mùa dịch này.

Ngoại của diễn viên Hòa Hiệp qua đời, đáng chú ý là lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương: 'Chị là 1 vị Bồ tát sống trong lòng em' - Ảnh 4
 Hình ảnh làm từ thiện trong suốt mùa dịch của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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