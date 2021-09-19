Nữ sinh thoải mái nói chuyện với 'trai lạ' trên MXH, nào ngờ danh tính 'khủng' của nhân vật này khiến ai cũng 'tá hỏa'

Xã hội 19/09/2021 13:03

Dân mạng đang truyền tay nhau cuộc trò chuyện 'để đời' của một nữ sinh vừa thi xong kỳ thi THPT Quốc gia.

Nhiều ngày qua, vấn đề điểm chuẩn đại học 2021 đang chính là từ khóa được mọi người quan tâm hơn cả. Ở thời điểm hiện tại, theo ghi nhận thì điểm năm nay cao ngất ngưỡng khiến cho nhiều thí sinh "trở tay không kịp". Bên cạnh những cô cậu học sinh đang vui mừng khi đỗ nguyện vọng mình mong muốn thì cũng có những thí sinh đã thấp thỏm lo âu, điển hình là cô gái dưới đây.

Chuyện là cô bạn này đăng một bài viết liên quan đến điểm chuẩn đại học, sau đó một "người lạ" đi ngang qua bình luận để tìm hiểu về điểm số của hai ngôi trường đào tạo ngành sư phạm "hot nhất Việt Nam". Chủ bài đăng cũng khá vô từ gọi "bạn" với người này, cô viết: "Theo bảng điểm chuẩn của những năm trước là trường HN thấp hơn trường TPHCM á bạn".

Nữ sinh thoải mái nói chuyện với 'trai lạ' trên MXH, nào ngờ danh tính 'khủng' của nhân vật này khiến ai cũng 'tá hỏa' - Ảnh 1
Ảnh - Internet 

Chỉ sau khi 5 phút trả lời bình luận, nữ sinh này đã được một phen "tá hỏa" khi biết được danh tính của nhân vật "người lạ" nói trên. Một dân mạng cho biết đây chính là PGS.TS của một trong hai trường Đại học sư phạm mà cô bạn đang nhắc đến. Thế là nữ sinh này vội "quay xe" xin lỗi vì không để ý. Màn tương tác này khiến cho dân mạng phải cười nghiêng ngả và cũng không quên cảm thông cho nữ sinh vì còn là "tấm chiếu mới".

Nhật Kim Anh bị dân mạng 'tố' quảng cáo hàng kém chất lượng, chính chủ nói gì?

Nhật Kim Anh bị dân mạng 'tố' quảng cáo hàng kém chất lượng, chính chủ nói gì?

Sau khi nhiều nghệ sĩ bị dính 'cáo buộc' quảng cáo hàng kém chất lượng, nhân vật tiếp theo chính là Nhật Kim Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Điểm chuẩn đại học 2021 điểm chuẩn đại học tăng mạnh điểm chuẩn đại học sư phạm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số