Nữ sinh thoải mái nói chuyện với 'trai lạ' trên MXH, nào ngờ danh tính 'khủng' của nhân vật này khiến ai cũng 'tá hỏa'

Dân mạng đang truyền tay nhau cuộc trò chuyện 'để đời' của một nữ sinh vừa thi xong kỳ thi THPT Quốc gia.

Nhiều ngày qua, vấn đề điểm chuẩn đại học 2021 đang chính là từ khóa được mọi người quan tâm hơn cả. Ở thời điểm hiện tại, theo ghi nhận thì điểm năm nay cao ngất ngưỡng khiến cho nhiều thí sinh "trở tay không kịp". Bên cạnh những cô cậu học sinh đang vui mừng khi đỗ nguyện vọng mình mong muốn thì cũng có những thí sinh đã thấp thỏm lo âu, điển hình là cô gái dưới đây.

Chuyện là cô bạn này đăng một bài viết liên quan đến điểm chuẩn đại học, sau đó một "người lạ" đi ngang qua bình luận để tìm hiểu về điểm số của hai ngôi trường đào tạo ngành sư phạm "hot nhất Việt Nam". Chủ bài đăng cũng khá vô từ gọi "bạn" với người này, cô viết: "Theo bảng điểm chuẩn của những năm trước là trường HN thấp hơn trường TPHCM á bạn".

Ảnh - Internet

Chỉ sau khi 5 phút trả lời bình luận, nữ sinh này đã được một phen "tá hỏa" khi biết được danh tính của nhân vật "người lạ" nói trên. Một dân mạng cho biết đây chính là PGS.TS của một trong hai trường Đại học sư phạm mà cô bạn đang nhắc đến. Thế là nữ sinh này vội "quay xe" xin lỗi vì không để ý. Màn tương tác này khiến cho dân mạng phải cười nghiêng ngả và cũng không quên cảm thông cho nữ sinh vì còn là "tấm chiếu mới".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-thoai-mai-noi-chuyen-voi-trai-la-tren-mxh-nao-ngo-danh-tinh-khung-cua-nhan-vat-nay-khien-ai-cung-ta-hoa-425336.html