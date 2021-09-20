Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc'

Thời trang 20/09/2021 06:50

Loạt những bộ bikini mới đây được Ngọc Trinh đăng tải khiến dân mạng phải 'nổ mắt' khi chiêm ngưỡng.

Thời gian giãn cách quá lâu khiến cho Ngọc Trinh không có cơ hội được vi vu dạo biển để khoe những bộ bikini 'nóng bỏng mắt' như mọi khi. Thế nhưng điều này vẫn không thể làm giảm niềm đam mê bikini của 'nữ hoàng nội y'.

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ áo tắm 2 mảnh đẹp từng mi-li-mét, giúp cô nàng khoe được thân hình sexy hết cỡ.

Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 1

Được biết, bộ ảnh gần đây Ngọc Trinh thực hiện tại biệt thự của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và bộ mà cô lựa chọn nhằm quảng bá cho thương hiệu nội y của chính mình.

Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 2 

Bikini vốn đã hở, khoe trọn các vòng trên cơ thể, vậy mà bộ lấp lánh Ngọc Trinh lựa chọn còn khoét phần ngực không thể sâu hơn. Dân mạng xem mà cứ nơm nớp lo sợ cô bị "lộ hàng".

Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 3 

Trước đó, "nữ hoàng nội y" còn khoe loạt những bộ bikini nằm trong BST mới được "khoét Đông khoét Tây" vô cùng táo bạo.

Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 4 

Nhiều bộ được dân mạng nhận xét vòng 1 của mỹ nhân Trà Vinh như muốn "nhảy ra ngoài".

Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 5
Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ bikini xẻ 'sâu hun hút', có bộ 'mặc như không mặc' - Ảnh 6
 Ngọc Trinh nổi tiếng là mỹ nhân 'chuyên trị' những bộ bikini 'cực cháy'.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Quách Ngọc Tuyên gây xúc động khi lập bàn thờ tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Chí Tài, Hữu Lộc tại nhà riêng

Quách Ngọc Tuyên gây xúc động khi lập bàn thờ tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Chí Tài, Hữu Lộc tại nhà riêng

Hành động của Quách Ngọc Tuyên khiến cho dân mạng không kìm được nước mắt khi tưởng nhớ đến hai cố nghệ sĩ nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh đập hộp Ngọc Trinh bikini Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt