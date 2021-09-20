Loạt những bộ bikini mới đây được Ngọc Trinh đăng tải khiến dân mạng phải 'nổ mắt' khi chiêm ngưỡng.

Thời gian giãn cách quá lâu khiến cho Ngọc Trinh không có cơ hội được vi vu dạo biển để khoe những bộ bikini 'nóng bỏng mắt' như mọi khi. Thế nhưng điều này vẫn không thể làm giảm niềm đam mê bikini của 'nữ hoàng nội y'. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh lại khiến dân mạng 'xịt máu mũi' với những bộ áo tắm 2 mảnh đẹp từng mi-li-mét, giúp cô nàng khoe được thân hình sexy hết cỡ.

Được biết, bộ ảnh gần đây Ngọc Trinh thực hiện tại biệt thự của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và bộ mà cô lựa chọn nhằm quảng bá cho thương hiệu nội y của chính mình. Bikini vốn đã hở, khoe trọn các vòng trên cơ thể, vậy mà bộ lấp lánh Ngọc Trinh lựa chọn còn khoét phần ngực không thể sâu hơn. Dân mạng xem mà cứ nơm nớp lo sợ cô bị "lộ hàng".

Trước đó, "nữ hoàng nội y" còn khoe loạt những bộ bikini nằm trong BST mới được "khoét Đông khoét Tây" vô cùng táo bạo. Nhiều bộ được dân mạng nhận xét vòng 1 của mỹ nhân Trà Vinh như muốn "nhảy ra ngoài". Ngọc Trinh nổi tiếng là mỹ nhân 'chuyên trị' những bộ bikini 'cực cháy'. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-lai-khien-dan-mang-xit-mau-mui-voi-nhung-bo-bikini-xe-sau-hun-hut-co-bo-mac-nhu-khong-mac-425459.html