Bị dân mạng so sánh 'độ nhân hậu' với Thủy Tiên, 'tình cũ tin đồn' Công Vinh đáp trả 'căng đét'

Pha Lê thẳng thắn đáp trả bình luận mang tính công kích của một dân mạng.

Pha Lê được biết đến là "tình cũ tin đồn" của Công Vinh. Trong khi "chân sút" và bà xã Thủy Tiên đang dính lùm xùm liên quan đến việc từ thiện thì gần đây Pha Lê cũng "lên" một số bài viết bóng gió về "tình cũ" khiến dân mạng chú ý. Không chỉ dùng những từ ngữ mang tính "đâm chọt", Pha Lê còn không ngần ngại gọi Công Vinh là "giẻ rách".

Pha Lê từng đăng trạng thái ngầm cho rằng Công Vinh là 'giẻ rách'.

Mới đây, một dân mạng bất ngờ "đào lại" bài viết cũ của Pha Lê và để lại bình luận như sau:"Công Vinh chọn Thủy Tiên làm vợ là đúng, nhân hậu không sân si với ai. Còn chọn ai kia... ?".

Ngay sau khi "lướt thấy" bình luận này, Pha Lê đã đáp trả "cực gắt" với từ ngữ thô thiển mang tính "đá xoáy" công việc từ thiện của Thủy Tiên: "Ừa, sân si làm gì. ** tiền ** **** rồi, còn gì để sân si".

Dòng bình luận với từ ngữ thô thiển của Pha Lê.

Bình luận của Pha Lê ngay lập tức được mọi người chú ý và dân mạng chia làm 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng nữ ca sĩ đã quá nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc, bên còn lại cho rằng đã là người của công chúng thì nên chú ý đến phát ngôn của mình.

Trước đó, Pha Lê cũng công khai một đoạn tin nhắn từ một người quen gửi cho cô và cả hai đang nói về CV - TT. Dù không ghi rõ tên nhưng netizen đều biết người mà Pha Lê đang nhắc đến là ai.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà! Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngại chia sẻ mà thẳng thắn trả lời, bình luận của cô đã nhận được 'cơn mưa' lời khen của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-so-sanh-do-nhan-hau-voi-thuy-tien-tinh-cu-tin-don-cong-vinh-dap-tra-cang-det-425449.html