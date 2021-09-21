'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng'

Thời trang 21/09/2021 08:00

Thời gian gần đây, Thúy Vi nhận được nhiều lời khen của dân mạng nhờ vào phong cách ăn mặc cũng như thần thái 'ổn áp' hơn xưa.

'Hotgirl Cà Mau' - Thúy Vi được đông đảo dân mạng biết đến vì từng dính đến tin đồn tình ái với thiếu gia Phan Thành (người yêu cũ của Midu) vào năm 2015.

Thời điểm đó, mỹ nhân này còn "gây sốc" với những phát ngôn và phong cách ăn mặc thiếu vải khiến mọi người ngán ngẩm. Bẵng đi một thời gian, giờ đây cô nàng đã trở lại và có vẻ "lợi hại" hơn về nhiều mặt, nhất là gu thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 1
Trước đây, Thúy Vi có nhiều pha lên đồ khiến dân mạng 'nóng mặt'. 

Mới đây, mỹ nhân Cà Mau thẳng thắn thừa nhận cô đã quyết định trùng tu vòng 1 lần thứ 3 với size ngực 285cc để có thể mặc đồ đẹp hơn, đồng thời giúp cô định hình phong cách thời trang của bản thân.  

'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 2 

Thúy Vi cũng không quên tiết lộ về hình ảnh mà cô đang theo đuổi, đó chính là nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng không kém phần trưởng thành. Đúng như hotgirl này nói, dạo gần đây mỗi khi lướt các hình ảnh của Thúy Vi, dân mạng đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho phong cách ăn mặc ngày càng thăng hạng, để lộ da thịt nhưng tinh tế chứ không hề "khoe thân" như trước.

'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 3
 Thúy Vi đã biết cách 'tiết chế' trong ăn mặc, không còn 'đụng đâu hở đấy'.
'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 4
'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 5
Cách lựa chọn trang phục của 'hotgirl Cà Mau' cũng thông minh hơn nhiều.
'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 6
Kể cả khi diện bikini 'nóng bỏng' thì Thúy Vi vẫn được khen ngợi vì vòng 1 của cô nàng vừa vặn, không phản cảm như trước. 

Trước đây, Thúy Vi cũng cố tình trang điểm đậm khiến cho gương mặt của cô bị "dừ" hơn so với tuổi thật. Hiện tại, mỹ nhân Cà Mau đã tiết chế, makeup nhẹ nhàng, vừa đủ khiến netizen có cảm tình hơn.

'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng' - Ảnh 7
 Nhan sắc trong trẻo hiện tại của Thúy Vi được nhiều người đánh giá cao.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp của nam ca sĩ Y Jang Tuyn vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Vi Tình cũ Phan Thành hotgirl ngực khủng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt