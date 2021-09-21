'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng'

'Hotgirl Cà Mau' - Thúy Vi được đông đảo dân mạng biết đến vì từng dính đến tin đồn tình ái với thiếu gia Phan Thành (người yêu cũ của Midu) vào năm 2015.

Thời điểm đó, mỹ nhân này còn "gây sốc" với những phát ngôn và phong cách ăn mặc thiếu vải khiến mọi người ngán ngẩm. Bẵng đi một thời gian, giờ đây cô nàng đã trở lại và có vẻ "lợi hại" hơn về nhiều mặt, nhất là gu thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ.