'Hotgirl Cà Mau' Thúy Vi nay đã 'hết phèn', thừa nhận nâng cấp vòng 1 lần thứ 3 và gu thời trang ngày càng 'thăng hạng'

Thời gian gần đây, Thúy Vi nhận được nhiều lời khen của dân mạng nhờ vào phong cách ăn mặc cũng như thần thái 'ổn áp' hơn xưa.
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'Hotgirl Cà Mau' - Thúy Vi được đông đảo dân mạng biết đến vì từng dính đến tin đồn tình ái với thiếu gia Phan Thành (người yêu cũ của Midu) vào năm 2015.
Thời điểm đó, mỹ nhân này còn "gây sốc" với những phát ngôn và phong cách ăn mặc thiếu vải khiến mọi người ngán ngẩm. Bẵng đi một thời gian, giờ đây cô nàng đã trở lại và có vẻ "lợi hại" hơn về nhiều mặt, nhất là gu thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ.
Mới đây, mỹ nhân Cà Mau thẳng thắn thừa nhận cô đã quyết định trùng tu vòng 1 lần thứ 3 với size ngực 285cc để có thể mặc đồ đẹp hơn, đồng thời giúp cô định hình phong cách thời trang của bản thân.
Thúy Vi cũng không quên tiết lộ về hình ảnh mà cô đang theo đuổi, đó chính là nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng không kém phần trưởng thành. Đúng như hotgirl này nói, dạo gần đây mỗi khi lướt các hình ảnh của Thúy Vi, dân mạng đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho phong cách ăn mặc ngày càng thăng hạng, để lộ da thịt nhưng tinh tế chứ không hề "khoe thân" như trước.
Trước đây, Thúy Vi cũng cố tình trang điểm đậm khiến cho gương mặt của cô bị "dừ" hơn so với tuổi thật. Hiện tại, mỹ nhân Cà Mau đã tiết chế, makeup nhẹ nhàng, vừa đủ khiến netizen có cảm tình hơn.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV