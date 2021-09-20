Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Hậu trường 20/09/2021 12:44

Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp của nam ca sĩ Y Jang Tuyn vô cùng bất ngờ.

Y Jang Tuyn - giọng ca nổi tiếng người Bana qua đời sau một tháng chống chọi với bệnh Covid-19 đã qua đời vào sáng ngày 20/9. Được biết, gia đình của anh hiện tại đang đợi làm thủ tục hỏa táng để nhận tro cốt. Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả cũng như bạn bè đồng nghiệp của anh không khỏi bất ngờ và vô cùng đau xót.

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi - Ảnh 1
 Ca sĩ Y Jang Tuyn.

Nam ca sĩ có bệnh nền huyết áp cao, anh được điều trị Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 13 vào giữa tháng 8 vừa qua, sau đó chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Theo nhiều thông tin, hai tuần đầu điều trị, sức khỏe của Y Jang Tuyn khá tốt, dù hơi khó thở nhưng anh vẫn có thể nhắn tin nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, thời gian sau đó tình hình bệnh của nam ca sĩ chuyển biến xấu và anh phải đặt máy ECMO. 

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi - Ảnh 2 

Y Jang Tuyn sinh năm 1979, ngoài vai trò là một ca sĩ, anh còn được biết đến với cương vị hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Âm nhạc TP HCM, hiện là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM. Bên cạnh đó, Y Jang Tuyn cũng sở hữu nhiều giải thưởng lớn của âm nhạc Việt Nam như giải ba Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003.

Ảnh: Tổng hợp

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