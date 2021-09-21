Thiều Bảo Trâm được 'nhân vật đặc biệt' làm sinh nhật bất ngờ, netizen chỉ thắc mắc sao nữ ca sĩ có nhiều ngày sinh thế nhỉ?

Mỗi năm Thiều Bảo Trâm lại tự chúc mừng sinh nhật bản thân một ngày khác, điều này khiến cho netizen rất thắc mắc về ngày sinh chính xác của cô.

Chiều tối ngày 20/9 vừa qua, Thiều Bảo Trâm đã được chị gái Thiều Bảo Trang tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ dù hiện tại vẫn còn giãn cách. Điều đặc biệt hơn được Thiều Bảo Trang tiết lộ đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật cùng em gái sau 10 năm. Thiều Bảo Trâm được chị gái tổ chức sinh nhật ấm áp. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Sau 10 năm đây là lần đầu tiên chỉ có 2 chị em đón sinh nhật với nhau. Nhưng hạnh phúc vô cùng đúng hông. Tranh thủ bé em ngủ trưa, bé chị hì hục trang trí xong định vào gọi dậy thì em tui đã lên đồ như đi event đợi sẵn. Ha ha vẫn luôn ăn ý như vậy. Luôn xinh đẹp, lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và sự mạnh mẽ nhé tình yêu của chị. Tuổi mới sẽ luôn rực rỡ và thành công".

Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận "có cánh" và lời chúc mừng sinh nhật gửi đến Thiều Bảo Trâm. Thế nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng đặt dấu chấm hỏi về ngày sinh chính xác của nữ ca sĩ "Một mình có buồn không". Cụ thể, một tài khoản hỏi thẳng rằng năm ngoái Thiều Bảo Trâm tự đăng bài chúc mừng sinh nhật bản thân vào ngày 9/9 nhưng năm nay thì cô lại đăng vào ngày 20/9, không lẽ Thiều Bảo Trâm có đến hai ngày sinh nhật?

Nữ ca sĩ tự chúc mừng sinh nhật vào ngày 9/9/2020. Không chỉ một mà có khá nhiều người thắc mắc về điều này nhưng nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng. Trở lại với Thiều Bảo Trâm, hiện tại nữ ca sĩ đang sở hữu cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ở tuổi 27. Người hâm mộ hi vọng cô sẽ rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Thiều Bảo Trâm ngày càng sở hữu nhan sắc 'thăng hạng'. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Có 61 thí sinh đạt 29,5 điểm vẫn trượt Đại học 61 thí sinh có điểm cao nhưng vẫn không đỗ nguyện vọng nào khiến cho nhiều người tiếc nuối.

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