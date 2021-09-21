Chơi lớn cắt tóc tại nhà, Đức Phúc khiến dân mạng 'cười ngất' với kiểu tóc... quả dừa thấy mà thương

Hậu trường 21/09/2021 07:00

Nam ca sĩ Đức Phúc xứng đáng là một 'cây hài' của làng Việt, mới đây anh lại khiến khán giả cười muốn 'nội thương' với pha cắt tóc táo bạo.

Giãn cách quá lâu khiến cho nhiều người phải "đau đầu" vì không có tiệm cắt tóc nào mở cửa cả. Thời gian gần đây, nhiều sao Việt cũng trổ tài tự cắt tóc tại gia, có người được dân mạng khen "nức nở" nhưng cũng có người khiến netizen "cười ra nước mắt", đó chính là trường hợp của nam ca sĩ Đức Phúc.

Chơi lớn cắt tóc tại nhà, Đức Phúc khiến dân mạng 'cười ngất' với kiểu tóc... quả dừa thấy mà thương - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đức Phúc đã khoe ảnh anh tự cắt tóc làm ai cũng phải..."điêu đứng". Pha chơi lớn khiến nam ca sĩ "Ánh nắng của anh" phải nhận cái kết "đắng" vì mái bị "lẹm" đi mất tiu. Thành quả là mái tóc của Đức Phúc được dân mạng dí dỏm nhận xét trông như... quả dừa.

Chơi lớn cắt tóc tại nhà, Đức Phúc khiến dân mạng 'cười ngất' với kiểu tóc... quả dừa thấy mà thương - Ảnh 2
Chơi lớn cắt tóc tại nhà, Đức Phúc khiến dân mạng 'cười ngất' với kiểu tóc... quả dừa thấy mà thương - Ảnh 3
Thành quả không thể 'đau' hơn từ Đức Phúc. 

Sau khi bài đăng của Đức Phúc được đăng tải, rất nhiều sao Việt để lại bình luận. Đáng chú ý là MC Quang Minh, anh hài hước viết: "Tóc style Trung thu đèn lồng đây". 

Chơi lớn cắt tóc tại nhà, Đức Phúc khiến dân mạng 'cười ngất' với kiểu tóc... quả dừa thấy mà thương - Ảnh 4
 MC Quang Minh hài hước bình luận dưới bài đăng của Đức Phúc.

Thấy cũng thương nhưng không sao đâu Đức Phúc à, hết giãn cách thì tóc lại dài ra thôi ấy mà!

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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