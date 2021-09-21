Cụ ông tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, nguyên nhân do tai biến trùng lặp

Xã hội 21/09/2021 11:31

Theo bước đầu xác minh, cụ ông tử vong là do bị tai biến trùng với thời điểm tiêm vaccine phòng Covid-19.

Theo Báo giao thông, vào ngày 21/9 vừa qua, theo thông tin từ UBND xã Long Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An, địa bàn này xác nhận có một ca tử vong do bị tai biến cùng thời điểm người này tiêm vaccine tiêm phòng Covid-19.

Kể từ ngày 19/9, người dân trên các địa phương xã Long Xá sẽ tiến hành tiêm vaccine Covid-19. Trong đó, có hơn 350 trường hợp được tiêm vaccine AstraZeneca tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Long Xá.

Sau khi khám sàng lọc và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trước khi tiêm, ông Lê Hải Y. (82 tuổi) được tiến hành tiêm vaccine. Tuy nhiên sau đó khoảng 20 phút thì ông cụ xuất hiện những triệu chứng như méo miệng, liệt nửa người,...

Cụ ông tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, nguyên nhân do tai biến trùng lặp - Ảnh 1
Ảnh - Báo Giao Thông

Theo Ông Trần Văn Đường Trưởng phòng Y tế Hưng Nguyên, ông Y. tử vong do bị tai biến trùng  với thời điểm tiêm vaccine chứ không phải do sốc phản vệ sau tiêm. Vì vậy, mọi người cần hiểu đúng để tránh tâm lý hoang mang, lo lắng. Các biểu hiện của ông Y. là tai biến chứ không phải sốc thuốc. Đồng thời, phòng đang làm báo cáo để UBND huyện ra thông báo bằng văn bản.

Theo nguồn thông tin từ Báo giao thông cho biết, ông Y. có những biểu hiện nguy hiểm như tái mặt, thấy mệt, huyết áp cao, méo miệng rồi liệt nửa người. Ngay sau đó các nhân viên y tế đã làm sơ cứu và gấp rút đưa ông xuống bệnh viện tỉnh nhưng sau hơn một ngày điều trị thì bệnh nhân đã không thể qua khỏi.

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