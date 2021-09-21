Bảo Thy khoe body hiện tại trên sân thượng, dân mạng phỏng đoán vừa mới sinh con đầu lòng xong?

Nữ ca sĩ Bảo Thy vẫn một mực im lặng trước thông tin sinh con đầu lòng.

Mới đây, ca sĩ Bảo Thy đã đăng tải ảnh khoe dáng nuột nà tại khung cảnh sang chảnh. Giọng ca "Công chúa bong bóng" còn chú thích: "Phố lên đèn thì Thy cũng lên sân thượng lên đồ".

Nhiều người không khỏi xuýt xoa với vóc dáng hiện tại của Bảo Thy, đồng thời netizen cũng dành nhiều lời khen với sân thượng của căn nhà mà nữ ca sĩ sở hữu.

Tuy nhiên, Bảo Thy ngay lập tức đính chính đây là sân thượng nhà bạn của cô. Một điều được mọi người quan tâm hơn đó là bức ảnh này được đăng tải hậu tin đồn Bảo Thy đã bí mật sinh con đầu lòng rầm rộ vài ngày qua. Rất nhiều bình luận từ dân mạng hỏi về vấn đề này, tuy nhiên về phía Bảo Thy cô vẫn quyết giữ im lặng.

Netizen từng soi ra nhiều khoảnh khắc Bảo Thy lộ bụng bầu.

Trước đó, Bảo Thy được cho là đã sinh con vì một người bạn đã để lại bình luận trong một bài đăng của nữ ca sĩ rằng: "giờ cầm bình sữa nha". Cũng từ chi tiết này, mạng xã hội đã xôn xao nhiều thông tin cho rằng Bảo Thy đã bí mật sinh con.

Chi tiết được dân mạng cho rằng Bảo Thy đã sinh con.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Quá nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh Phi Nhung, 'người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh phải van xin cộng đồng mạng Không thể im lặng, Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng về những tin đồn không hay luôn bủa vây nữ ca sĩ Phi Nhung suốt thời gian vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-khoe-body-hien-tai-tren-san-thuong-dan-mang-phong-doan-vua-moi-sinh-con-dau-long-xong-425966.html