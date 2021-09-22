Lệ Quyên tiếp tục khiến dân mạng 'lóa mắt' với BST túi xách chục tỷ, trong đó có 2 chiếc 'bạch tạng' ai cũng phát thèm

Hậu trường 22/09/2021 07:02

Nữ ca sĩ chứng tỏ độ chịu chi bậc nhất showbiz Việt không phải mỹ nhân nào cũng dám chơi.

Chuyện Lệ Quyên giàu có không phải là điều quá mới lạ của showbiz Việt. Giọng ca "Giấc mơ có thật" từng được tiết lộ là có giá cát-xê lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi show diễn, do đó cũng dễ hiểu khi cô luôn sở hữu những món đồ đắt giá, kim cương "khổng lồ" khiến ai cũng ghen tị.

Lệ Quyên tiếp tục khiến dân mạng 'lóa mắt' với BST túi xách chục tỷ, trong đó có 2 chiếc 'bạch tạng' ai cũng phát thèm - Ảnh 1
 Lệ Quyên được biết đến là một trong những nữ ca sĩ 'giàu kếch xù' của Vbiz.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên lại một lần nữa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng một bức ảnh ngồi giữa "một núi" túi xách hàng hiệu nhìn muốn "lóa cả mắt". Những món đồ mà Lệ Quyên khoe đều thuộc thương hiệu thời trang đắt đỏ bậc nhất thế giới - Hermès. Mỗi chiếc đều có giá khoảng vài trăm triệu cho đến vài tỷ.

Lệ Quyên tiếp tục khiến dân mạng 'lóa mắt' với BST túi xách chục tỷ, trong đó có 2 chiếc 'bạch tạng' ai cũng phát thèm - Ảnh 2
 Bức ảnh 'gây choáng' của Lệ Quyên.

Đáng chú ý nhất chính là hai chiếc màu "bạch tạng" cực nổi tiếng và có giá rất "khủng", từ 8-10 tỷ đồng. Do đó, một bức ảnh mà Lệ Quyên đăng tải tính "sương sương" cũng có giá chục tỷ đồng. Không ngoa khi nói rằng giọng ca "Nếu như ngày đó" chính là dân chơi hàng hiệu "khét tiếng" của showbiz Việt.

Lệ Quyên tiếp tục khiến dân mạng 'lóa mắt' với BST túi xách chục tỷ, trong đó có 2 chiếc 'bạch tạng' ai cũng phát thèm - Ảnh 3
Chiếc túi 'bạch tạng' này từng được Lệ Quyên cho 'lên sóng'. 
Lệ Quyên tiếp tục khiến dân mạng 'lóa mắt' với BST túi xách chục tỷ, trong đó có 2 chiếc 'bạch tạng' ai cũng phát thèm - Ảnh 4
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn sở hữu BST nhẫn kim cương 'khủng'. 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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