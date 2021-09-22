Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào!

Gần đây, không biết "cơn gió" nào đã khiến cho dân mạng hứng thú với loạt ảnh "tình bể bình" của Trường Giang - Nhã Phương. Nổi tiếng là chiều vợ hết mực, nam danh hài nổi tiếng còn hay khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp khiến cho người hâm mộ phải "quắn quéo".

Cách đây chưa lâu, bộ ảnh đôi vợ chồng khoe đồ ngủ có "1-0-2" đang được dân mạng truyền tay nhau. Không chỉ những khoảnh khắc phát "cẩu lương" khiến dân mạng phải ganh tị, Trường Giang - Nhã Phương còn khoe hai bộ đồ ngủ không "đụng hàng" vì in ảnh ngọt ngào, mùi mẫn của hai vợ chồng. Hành động của cặp đôi còn khiến cho hội FA phải "phát khóc".