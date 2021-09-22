Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào!

Cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương thoải mái thể hiện tình cảm sau khi về chung một nhà.
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Gần đây, không biết "cơn gió" nào đã khiến cho dân mạng hứng thú với loạt ảnh "tình bể bình" của Trường Giang - Nhã Phương. Nổi tiếng là chiều vợ hết mực, nam danh hài nổi tiếng còn hay khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp khiến cho người hâm mộ phải "quắn quéo".
Cách đây chưa lâu, bộ ảnh đôi vợ chồng khoe đồ ngủ có "1-0-2" đang được dân mạng truyền tay nhau. Không chỉ những khoảnh khắc phát "cẩu lương" khiến dân mạng phải ganh tị, Trường Giang - Nhã Phương còn khoe hai bộ đồ ngủ không "đụng hàng" vì in ảnh ngọt ngào, mùi mẫn của hai vợ chồng. Hành động của cặp đôi còn khiến cho hội FA phải "phát khóc".
Kể từ khi về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương thoải mái khoe hình ảnh cuộc sống đầy hạnh phúc. Cả hai đã có con gái đầu lòng tên Destiny xinh xắn, đáng yêu và rất thông minh. Hiện tại, vợ chồng nam danh hài vẫn chưa tiết lộ vẻ ngoài của công chúa nhỏ, thế nhưng đã có khoảnh khắc Trường Giang làm lộ một phần mặt của cô bé khiến dân mạng "dậy sóng".
Bên cạnh những khoảnh khắc chơi cùng con gái Destiny, Trường Giang còn được biết đến với hình ảnh "người chồng quốc dân" khi cưng chiều bà xã Nhã Phương "hết nấc".
Ảnh: Tổng hợp, FBNV