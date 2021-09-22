Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào!

Hậu trường 22/09/2021 08:03

Cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương thoải mái thể hiện tình cảm sau khi về chung một nhà.

Gần đây, không biết "cơn gió" nào đã khiến cho dân mạng hứng thú với loạt ảnh "tình bể bình" của Trường Giang - Nhã Phương. Nổi tiếng là chiều vợ hết mực, nam danh hài nổi tiếng còn hay khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp khiến cho người hâm mộ phải "quắn quéo".

Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào! - Ảnh 1

Cách đây chưa lâu, bộ ảnh đôi vợ chồng khoe đồ ngủ có "1-0-2" đang được dân mạng truyền tay nhau. Không chỉ những khoảnh khắc phát "cẩu lương" khiến dân mạng phải ganh tị, Trường Giang - Nhã Phương còn khoe hai bộ đồ ngủ không "đụng hàng" vì in ảnh ngọt ngào, mùi mẫn của hai vợ chồng. Hành động của cặp đôi còn khiến cho hội FA phải "phát khóc".


 
Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào! - Ảnh 2
Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào! - Ảnh 3
 Đồ ngủ của cặp đôi còn in cả ảnh 'mi' nhau ngọt ngào thế này.

Kể từ khi về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương thoải mái khoe hình ảnh cuộc sống đầy hạnh phúc. Cả hai đã có con gái đầu lòng tên Destiny xinh xắn, đáng yêu và rất thông minh. Hiện tại, vợ chồng nam danh hài vẫn chưa tiết lộ vẻ ngoài của công chúa nhỏ, thế nhưng đã có khoảnh khắc Trường Giang làm lộ một phần mặt của cô bé khiến dân mạng "dậy sóng".

Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào! - Ảnh 4
 Con gái Destiny của Trường Giang - Nhã Phương.

Bên cạnh những khoảnh khắc chơi cùng con gái Destiny, Trường Giang còn được biết đến với hình ảnh "người chồng quốc dân" khi cưng chiều bà xã Nhã Phương "hết nấc".

Dân mạng 'đào lại' khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trường Giang - Nhã Phương, in ảnh hôn nhau lên đồ ngủ là biết thắm thiết cỡ nào! - Ảnh 5 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà!

Dân mạng thắc mắc Subeo sẽ ở đâu khi bố mẹ ly hôn và đây là cách trả lời của Hồ Ngọc Hà!

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngại chia sẻ mà thẳng thắn trả lời, bình luận của cô đã nhận được 'cơn mưa' lời khen của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái trường giang - nhã phương danh hài Trường Giang Nhã Phương Cây táo nở hoa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36