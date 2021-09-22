'Tình địch Ngọc Trinh' Lily Chen chính thức lên tiếng về màn 'quay xe' với Lệ Quyên, lý do đằng sau khiến mọi người phải 'sốc'

Sau khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Lily Chen chính thức lên tiếng về câu chuyện liên quan đến Lệ Quyên.
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Sáng nay, mạng xã hội rầm rộ thông tin nữ ca sĩ bolero Lily Chen đã bất ngờ "hủy kết bạn" với Lệ Quyên dù trước đó tự chủ động nhắn tin. Hành động "quay xe" của Lily Chen đã khiến cho Lệ Quyên cảm thấy khó hiểu, sau đó nữ ca sĩ đã đăng lên mạng "bóc phốt" đàn em.
Sau khi sự việc xảy ra, phần đông khán giả đều cảm thấy "chấm hỏi" với hành động của Lily Chen và nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền. Mới đây, "ngọc nữ bolero" đã chính thức lên tiếng về ồn ào suốt một ngày vừa qua, cô chia sẻ thực ra ban đầu cô chủ động nhắn tin cho đàn chị Lệ Quyên nhưng không ngờ nữ ca sĩ đã đăng story nên cô cảm thấy ngại.
Lily Chen thổ lộ: "Tôi gỡ tin nhắn, chị Quyên biết nên chị lại post story tiếp mà khúc này tôi thấy mọi người chia sẻ nhiều trên mạng mới hay. Đọc bình luận mới thấy cư dân mạng đã đẩy câu chuyện đi quá xa, nên tôi chủ động nhắn tin lại cho chị, 2 chị em gỡ rối hiểu lầm và bình thường lại rồi. Chỉ là một chút hiểu nhầm thôi".
Sau khi đã giải thích mọi chuyện, Lily Chen tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cô và Lệ Quyên đã tốt trở lại. Lời giải thích đã trả lời khúc mắc của netizen trong suốt một ngày vừa qua.
Trước đó, mọi chuyện bắt đầu khi Lệ Quyên đăng tải hai bức ảnh trên trang story cá nhân. Bức ảnh đầu tiên Lệ Quyên tiết lộ câu chuyện vui vẻ của mình và Lily Chen, thậm chí đàn em còn muốn được kết bạn với mình. Ở bức ảnh thứ hai thì Lệ Quyên tỏ ra khó hiểu vì Lily Chen đột nhiên thu hồi hết tin nhắn thậm chí còn hủy kết bạn.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV