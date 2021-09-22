'Tình địch Ngọc Trinh' Lily Chen chính thức lên tiếng về màn 'quay xe' với Lệ Quyên, lý do đằng sau khiến mọi người phải 'sốc'

Sáng nay, mạng xã hội rầm rộ thông tin nữ ca sĩ bolero Lily Chen đã bất ngờ "hủy kết bạn" với Lệ Quyên dù trước đó tự chủ động nhắn tin. Hành động "quay xe" của Lily Chen đã khiến cho Lệ Quyên cảm thấy khó hiểu, sau đó nữ ca sĩ đã đăng lên mạng "bóc phốt" đàn em.

Câu chuyện giữa Lily Chen và Lệ Quyên được khán giả quan tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, phần đông khán giả đều cảm thấy "chấm hỏi" với hành động của Lily Chen và nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền. Mới đây, "ngọc nữ bolero" đã chính thức lên tiếng về ồn ào suốt một ngày vừa qua, cô chia sẻ thực ra ban đầu cô chủ động nhắn tin cho đàn chị Lệ Quyên nhưng không ngờ nữ ca sĩ đã đăng story nên cô cảm thấy ngại.