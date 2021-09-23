Nam cầu thủ U22 bất ngờ ngỏ lời muốn hàn gắn, Ngọc Trinh từng cạo đầu phản ứng ra sao?

Hậu trường 23/09/2021 06:35

Nữ diễn viên Ngọc Trinh từng khiến mạng xã hội Việt xôn xao vì cạo đầu đi tu vì chuyện tình cảm.

Còn nhớ, dân mạng được một phen xôn xao với câu chuyện diễn viên Ngọc Trinh cạo đầu đi tu vì bị người yêu là cầu thủ U22 - Liễu Quang Vinh "cắm sừng". Được biết, cả hai từng tính chuyện cưới xin nhưng cô đã phát hiện mình bị người yêu lừa dối. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã có thể lấy lại tinh thần và quay về guồng công việc.

Nam cầu thủ U22 bất ngờ ngỏ lời muốn hàn gắn, Ngọc Trinh từng cạo đầu phản ứng ra sao? - Ảnh 1
 Hình ảnh mới nhất Ngọc Trinh cập nhật tình hình của cô hiện tại.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mới đây nữ diễn viên chia sẻ người từng phải bội cô đang ngỏ ý muốn quay lại. Dù nói quên thì không thể nhưng giờ đây Ngọc Trinh đã mạnh mẽ hơn và học cách yêu bản thân mình hơn. Cô chia sẻ: "Thời gian gần đây, Vinh liên tục nhắn tin hỏi thăm tôi, rồi gửi tôi xem cái ảnh của tôi rửa ra để trong ví, cả nhẫn và kỷ vật của 2 đứa. Hình ảnh trong điện thoại các thứ Vinh vẫn giữ nguyên vậy, cùng với hình xăm trên người, Vinh cũng không muốn xoá để làm kỷ niệm. Còn nói lúc trước nghĩ hết hợp đồng ở CLB Đà Nẵng sẽ về Sài Gòn lập nghiệp và ở với tôi, 2 đứa cùng đi ký hợp đồng mới ở các CLB ở TP.HCM, mà giờ không còn tôi bên cạnh nữa. Cậu ấy hỏi tôi có còn muốn lấy Vinh nữa không? Bây giờ về gia đình làm đám cưới cho có chịu không? Nghe câu này lòng tôi đau như cắt".

Nam cầu thủ U22 bất ngờ ngỏ lời muốn hàn gắn, Ngọc Trinh từng cạo đầu phản ứng ra sao? - Ảnh 2
 Ngọc Trinh và nam cầu thủ U22 thời còn mặn nồng.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn tiết lộ rằng gia đình bạn trai thậm chí cũng muốn cô và cầu thủ Liễu Quang Vinh hàn gắn. Cô tiết lộ: "Gia đình Vinh cũng luôn muốn hai đứa hàn gắn lại, nhưng với tôi một cuốn sách đọc lại bao nhiêu lần thì nội dung sẽ vẫn như vậy không thay đổi được, huống hồ vết thương Vinh để lại cho tôi quá nặng, xém xíu đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi, thì làm sao có thể trở về bên nhau như chưa từng có gì xả ra được".

Nam cầu thủ U22 bất ngờ ngỏ lời muốn hàn gắn, Ngọc Trinh từng cạo đầu phản ứng ra sao? - Ảnh 3
 Cô từng cạo đầu đi tu vì quá sốc và tổn thương.

Dù vậy, quyết định cuối cùng là ở nữ diễn viên, giờ đây cô không còn mềm lòng mà đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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