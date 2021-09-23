Vy Oanh tiết lộ nội dung đơn kiện nữ đại gia 50 tuổi, nhân tiện kiện thêm một nhân vật khác khiến ai cũng bất ngờ

Chia sẻ trên báo Tri thức trẻ , Vy Oanh khẳng định đã gửi đơn tố cáo nữ streamer nói trên, vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan công an có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, nữ ca sĩ "Đồng xanh" còn cho rằng nữ đại gia 50 tuổi còn chà đạp, lăng mạ, xúc phạm người thân của cô.

Vào chiều ngày 21/9 vừa qua, mạng xã hội xôn xao thông tin nhiều nghệ sĩ đã gửi đơn tố cáo một nữ đại gia 50 tuổi đã có hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

"Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và gia đình, tôi đã gửi thêm nội dung bà H xúc phạm gia đình tôi đến cơ quan công an để tố cáo bổ sung những hành vi này của bà H. Đến nay, những nội dung tố cáo bổ sung đã được chuyển đến cơ quan công an có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật", Vy Oanh tiết lộ.

Đơn tố cáo của Vy Oanh được nữ ca sĩ tiết lộ.

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng cho biết cô sẽ theo vụ kiện đến cùng dù biết rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm một nhân vật khác cũng bị cô gửi đơn tố cáo, Vy Oanh nói: "Nhân tiện, Vy Oanh thông báo đến bạn Q.N, chủ của kênh YouTube L.T.Đ.P hãy chuẩn bị tinh thần sau thời gian dài tiếp tay cho bà N.P.H vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có tôi. Mình vừa mới tặng bạn 1 lá đơn đầu tiên lên Công An rồi nhé. Đừng tưởng làm YouTube lách luật thì là được nhé!".