Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ

Hậu trường 23/09/2021 11:53

Dàn sao Việt đang vô cùng lo lắng cho Phi Nhung từ tối qua đến nay.

Kể từ khi nhập viên điều trị Covid-19, bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và công chúng. Sau hơn 1 tháng chuyển viện sang Chợ Rẫy (Quận 5, TP.HCM), giờ đây sức khỏe của giọng ca "Sông quê" được biết đang chuyển biến xấu khiến cho ai cũng lo lắng. 

Từ tối qua đến nay, dàn sao Việt và những bạn bè thân thiết của Phi Nhung đều đồng lòng hướng đến nữ ca sĩ, hi vọng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua.

Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 1
Ca sĩ Nhật Kim Anh là một người em thân thiết của Phi Nhung luôn cầu nguyện cho đàn chị chóng khỏi bệnh. 

Bên dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, rất đông các nghệ sĩ khác cũng cầu nguyện cho giọng ca "Than thở với lục bình". Trong đó có NS Hồng Vân, diễn viên Kha Ly, ca sĩ Quang Hà,...

Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 2
Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 3
Bạn bè đồng nghiệp một lòng hướng về Phi Nhung. 
Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 4
 Diễn viên Đức Tiền cầu nguyện cho đàn chị thân thiết.
Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 5
Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 6
NS Việt Hương và Bình Tinh đăng bài cùng thời điểm. Được biết, đây là lúc tình hình bệnh của ca sĩ Phi Nhung chuyển biến nặng. 
Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh 7
 Bài đăng của bạn nữ ca sĩ 'Sông quê' cho biết cô đã yếu hai ngày qua.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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