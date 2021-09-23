Hay tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu, dàn sao Việt đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ

Kể từ khi nhập viên điều trị Covid-19, bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và công chúng. Sau hơn 1 tháng chuyển viện sang Chợ Rẫy (Quận 5, TP.HCM), giờ đây sức khỏe của giọng ca "Sông quê" được biết đang chuyển biến xấu khiến cho ai cũng lo lắng.

Từ tối qua đến nay, dàn sao Việt và những bạn bè thân thiết của Phi Nhung đều đồng lòng hướng đến nữ ca sĩ, hi vọng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua.