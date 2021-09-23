'Rợn da gà' khoảnh khắc em bé bất ngờ chạy sang đường khiến bác tài phanh 'cháy lốp xe'

Rất may mắn cho cậu bé vì tài xế đã có pha xử lý nhanh chóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video hành trình của một vị tài xế. Khoảnh khắc được ghi lại vào khoảng 12 giờ ngày 18/9 vừa qua khi tài xế đang chạy băng băng trên đường thì một cậu bé bất ngờ chạy vù qua. Được biết sự việc xảy ra trên tuyến đường thuộc xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi phát hiện được sự việc, tài xế đã nhanh chóng bẻ cua gấp sang hướng bên trái để tránh va chạm với bé. Sau đó, xe đã nhanh chóng dừng lại và may mắn không có tai nạn xảy ra. Đoạn video đã khiến cho dân mạng phải "thót tim" vì nếu tài xế không phản xạ nhanh thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Video là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ nên trông con cẩn thận, nhất là khu vực nhà mặt tiền sẽ vô cùng nguy hiểm cho con nhỏ và cả người đi đường.

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