Khánh Thi trải lòng sau ồn ào hôn nhân: 'Họ thường chờ gia đình tôi xảy ra chuyện hơn là chúc phúc cho chúng tôi'

Nữ kiện tướng dancesport đã lên tiếng về những lùm xùm, ồn ào không đáng có khi về chung nhà với chồng kém nhiều tuổi.

Thời gian qua, Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Mọi người cho rằng cuộc sống hôn nhân của họ "cơm không lành, canh không ngọt", thậm chí giữa cả hai còn có người thứ 3 xuất hiện. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã phần nào lắng xuống và nhân vật chính là Khánh Thi đã lên tiếng về điều này. Khánh Thi - Phan Hiển dính tin đồn rạn nứt trong thời gian vừa qua. Khi được hỏi về chuyện bị netizen quan tâm quá nhiều vào chuyện đời tư, nữ kiện tướng dancesport chia sẻ: "Người ta săm soi vì không tin hoặc không chấp nhận một mối quan hệ lệch tuổi. Họ thường chờ gia đình tôi xảy ra chuyện hơn là chúc phúc cho chúng tôi. Đó là thực tế trong giới nghệ sĩ".

Bên cạnh đó, Khánh Thi còn nhắc đến Lệ Quyên - nữ ca sĩ đang bị soi rất nhiều về đời tư sau khi công khai tình cảm với bạn trai Lâm Bảo Châu: "Tôi không thân Lệ Quyên nhưng luôn thấy rất cảm thông mỗi khi cô ấy đăng hình đều bị soi mói, chỉ trích vì yêu bạn trai kém tuổi". Khánh Thi còn không ngần ngại đối mặt với những bình luận ác ý. Cô cho biết, dù đã có 2 con nhưng vẫn bị người khác gọi là "yêu tinh già" hay "gài bẫy" Phan Hiển. Nữ kiện tướng từng nói với chồng rằng "Anh thấy không, đến giờ em vẫn chưa được yên với xã hội đấy..."

Tuy nhiên, thứ mà Khánh Thi có được chính là sự cảm thông, biết lắng nghe từ Phan Hiển. Cô chia sẻ bản thân đã rất cảm động khi chồng lên tiếng về chuyện tình cảm của cả hai. Anh cũng không ngần ngại bảo vệ cô khi dư luận bủa vây và hơn hết là luôn thấu hiểu và dành những điều tốt đẹp cho vợ dù bị xã hội dị nghị. Hiện tại, Phan Hiển - Khánh Thi đang trở lại với cuộc sống thường ngày. Cặp đôi vẫn đang làm việc chăm chỉ và có cuộc sống viên mãn với 2 nhóc tỳ kháu khỉnh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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