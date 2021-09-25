Tiết lộ của Mai Phương Thúy làm nhiều người phải bật cười, thì ra Hoa hậu cũng như người thường thôi các bạn ạ!

Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp, giàu có và thông minh của showbiz Việt. Trong khi nhiều người đẹp khi đăng quang sẽ lấn sân vào showbiz nhưng Mai Phương Thúy lại chọn ngã rẽ khác đó chính là kinh doanh. Dù vậy những gì liên quan đến cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2006 đều được dân tình chú ý.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đăng tải chủ đề với nội dung: "Khi say bạn thường làm gì", sẽ không có gì đáng nói nếu như Hoa hậu Mai Phương Thúy không đi "comment dạo". Cô tự "bóc phốt" bản thân về thói quen mỗi khi say của mình đó chính là: "Hát nhạc phim hoạt hình Disney rồi đi ngủ". Ngay lập tức, dân mạng đổ xô vào bình luận của Mai Phương Thúy vì thích thú.

Bài đăng của Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý.

Rất nhiều netizen đã để lại ý kiến như: "Đúng là người giỏi hay làm những điều kì lạ nhỉ", "Em tưởng có mỗi em như thế thôi không ngờ Hoa hậu cũng thế",... Đa số mọi người đều cho rằng sở thích của Mai Phương Thúy hơi kì lạ nhưng rất đáng yêu.

Thực tế khoảnh khắc Mai Phương Thúy say rượu đã được nhiều người "diện kiến" khi cô từng livestream trong lúc người đang "ngà ngà". Ngược lại với nhiều người nổi tiếng khác, dân tình lại tỏ ra thích thú, thậm chí là khen ngợi nhan sắc lúc say xỉn của nàng Hậu, thậm chí còn muốn cô chăm livestream hơn nữa.

Mai Phương Thúy hiện tại đang sở hữu cuộc sống "đẹp như mơ" với khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm nhất chính là nửa kia của nàng Hậu vì từ trước đến này cô rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-ai-nhu-mai-phuong-thuy-tu-boc-phot-ban-than-thuong-lam-dieu-nay-khi-say-xin-khien-netizen-phai-soc-426674.html