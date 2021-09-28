Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vào sáng nay (28/9) đang khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, thương tiếc.

Sau hơn một tháng chống chọi với bệnh Covid-19, giọng ca "Bông điên điển" đã không thể qua khỏi. Trước đó, rất đông người thân, đồng nghiệp đều cầu nguyện và hi vọng phép màu sẽ xảy ra với nữ ca sĩ.