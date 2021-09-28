Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời

Hậu trường 28/09/2021 13:39

Nhiều sao Việt vô cùng xót xa, thậm chí không tin sự thật rằng nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vào sáng nay (28/9) đang khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, thương tiếc.

Sau hơn một tháng chống chọi với bệnh Covid-19, giọng ca "Bông điên điển" đã không thể qua khỏi. Trước đó, rất đông người thân, đồng nghiệp đều cầu nguyện và hi vọng phép màu sẽ xảy ra với nữ ca sĩ.

Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 1

Trên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt đã để lại những dòng trạng thái thương tiếc đối với nữ ca sĩ Phi Nhung. Thậm chí còn không tin rằng cô đã ra đi mãi mãi. 

Nữ ca sĩ Đoan Trang chia sẻ lại kỷ niệm cùng Phi Nhung khi cả hai cùng quay chung một chương trình. "An nghỉ chị nhé, bà chị đồng nghiệp thật hiền, cũng thật hay dỗi...", Đoan Trang xót xa.

Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 2
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 3
 Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 4
Ca sĩ Vy Oanh. 
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 5
 Diễn viên Thu Trang.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Ngô Kiến Huy, ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Quang Vinh,... cũng đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái hướng về nữ ca sĩ Phi Nhung khiến dân mạng cay mắt.

Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 6
Diễn viên Nam Thư. 
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 7
Ca sĩ Ngô Kiến Huy. 
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 8
Ca sĩ Jun Phạm. 
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 9
 Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 10
 Diễn viên Nhật Kim Anh.
Dàn sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh 11
 Hoa hậu Khánh Vân

Trước khi chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ ca sĩ đã nằm điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19/8. Ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão Cytokyne, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục ( theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ).

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng

Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng

Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ lý do vì sao Phi Nhung không bay về Mỹ mà chọn ở lại Việt Nam khi đại dịch bùng phát.

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