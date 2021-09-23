Hậu tin Phi Nhung đã yếu hẳn 2 ngày nay, em trai nữ ca sĩ nghẹn ngào: 'Em không chịu được nữa, chị mau tỉnh dậy về với em và Wendy'

Hậu trường 23/09/2021 19:28

Dòng tâm thư của em trai Phi Nhung khiến khán giả xúc động, nhất là khi nhắc đến con gái Wendy tại Mỹ.

Sáng ngày (23/9), thông tin tình hình bệnh của nữ ca sĩ Phi Nhung đang chuyển biến nặng 2 ngày qua khiến cho bạn bè thân thiết, cũng như khán giả vô cùng lo lắng. Hiện tại, mọi người đáng hướng về phía nữ ca sĩ "Sông quê" và cầu nguyện cho cô tai qua nạn khỏi.

Về phía em trai Phi Nhung, mới đây anh đã đăng tải một bức tâm thư trên trang cá nhân khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. 

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Phi Nhung và em trai. 

Cụ thể, em trai Phi Nhung viết: Trong gia đình, em là người luôn ít để chị phải lo lắng nhất, cũng là người chị đặt hy vọng lên em nhiều nhất. Tất cả cuộc sống hiện tại em bây giờ, em đã không làm cho chị thất vọng về thằng em này. Chị còn hứa với em nhiều thứ lắm, em còn phải gặp chị để nhõng nhẽo khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn cho em ăn, mỗi khi chị em mình gặp, tối đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em, hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng. Tuy em lớn rồi, có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi nhưng với chị, em luôn luôn là một đứa bé. Chị luôn thường nói với em như vậy. 

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Ngày ngày chờ mong tin tức của người chị thân yêu, em trai Phi Nhung không cầm nổi xúc động: "Em không thể nào chịu đựng được nữa chị, em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy, chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên sau này chị còn cần đến em để cho chị chỗ dựa tinh thần. Em mạnh mẽ lắm rồi chị. Chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị. Em nhớ chị lắm! 

Chị ơi! Em với Wendy chờ chị dậy còn về với cháu em nữa, cháu em trông chờ chị mỗi ngày, con em còn chưa gặp mặt cô Hai của nó nữa. Mau mau tỉnh dậy đi chị. Em nhớ chị lắm".

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Được biết, nữ ca sĩ Phi Nhung hiện đang điều trị tại Bệnh viên Chợ Rẫy. Tối muộn ngày 22/9, nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của Phi Nhung đều đăng tải bài đăng cầu nguyện cho cô như: Ca sĩ Nhật Kim Anh, NS Việt Hương, diễn viên Đức Tiến, ca sĩ Quang Hà,... 

Trước đó, em trai Phi Nhung nguyện giảm tuổi thọ để chị có thể nhanh khỏi bệnh khiến cho khán giả vô cùng đau xót.

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 Bài đăng cách đây không lâu trên trang cá nhân của em trai Phi Nhung.

Nguyên văn tâm thư của anh:

"Chị hai yêu của em! Đã 5 năm rồi chị em mình chưa gặp lại nhau phải không chị? Lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau tại Đức. Trong tâm trí của em, sâu tận đấy lòng của em, chị là một người mẹ em luôn tôn kính. Chị kêu em đi hướng Tây, em đều làm theo ý chị, chị thích em sang nước ngoài sống, em cũng làm theo ý của chị, chỉ cần chị không thích em điều gì em điều thay đổi, em luôn làm theo ý của chị dạy bảo em. 

Trong gia đình, em là người luôn ít để chị phải lo lắng nhất, cũng là người chị đặt hy vọng lên em nhiều nhất. Tất cả cuộc sống hiện tại em bây giờ, em đã không làm cho chị thất vọng về thằng em này. Chị còn hứa với em nhiều thứ lắm, em còn phải gặp chị để nhõng nhẽo khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn cho em ăn, mỗi khi chị em mình gặp, tối đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em, hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng. Tuy em lớn rồi, có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi nhưng với chị, em luôn luôn là một đứa bé. Chị luôn thường nói với em như vậy. 

Em không thể nào chịu đựng được nữa chị, em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy, chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên sau này chị còn cần đến em để cho chị chỗ dựa tinh thần. Em mạnh mẽ lắm rồi chị. Chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị. Em nhớ chị lắm! 

Chị ơi! Em với Wendy chờ chị dậy còn về với cháu em nữa, cháu em trông chờ chị mỗi ngày, con em còn chưa gặp mặt cô Hai của nó nữa. Mau mau tỉnh dậy đi chị. Em nhớ chị lắm".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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