Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời

Hậu trường 28/09/2021 13:40

Đọc những dòng ước nguyện của Phi Nhung khán giả không khỏi cay mắt vì giờ đây nữ ca sĩ không thể thực hiện được nữa.

Cách đây chưa lâu, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến cho khán giả Việt vô cùng bàng hoàng. Sau một thời gian dài chống chọi với Covid-19, giọng ca "Sông quê" đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng nay (28/9).

Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời - Ảnh 1 

Cả cuộc đời, bên cạnh sự nghiệp ca hát đầy thành công thì Phi Nhung còn được biết đến là nữ ca sĩ thực hiện các công việc thiện nguyện tích cực. Sau khi đã lo toan cho 5 người em ruột, Phi Nhung đã về Việt Nam xây chùa Pháp Lạc và nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. 

Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời - Ảnh 2

Lúc sinh thời, Phi Nhung từng nói:"Cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào nhưng đừng bỏ rơi con mình vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời người phụ nữ đó".

Được biết, để có thể nuôi đàn con nữ ca sĩ Phi Nhung đã miệt mài chạy show trên khắp cả nước, tỉnh thành để kiếm tiền. Nhiều thông tin cho biết, toàn bộ tiền lương đi hát và doanh thu có được từ 2 quán chay đều được Phi Nhung dùng lo cho các con nuôi của mình.

Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời - Ảnh 3

Bên cạnh đó, tâm nguyện của Phi Nhung khi còn sinh thời chính là cũng ấp ủ về một ngôi trường nuôi dạy những đứa trẻ bị mồ côi, khuyết tật, không may bị bố mẹ bỏ rơi.

Khán giả vô cùng thương tiếc với sự ra đi của Phi Nhung, một nữ ca sĩ sống hết mình vì nghệ thuật và góp công sức không hề nhỏ cho xã hội.

Ảnh: Tổng hợp

Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng

Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng

Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ lý do vì sao Phi Nhung không bay về Mỹ mà chọn ở lại Việt Nam khi đại dịch bùng phát.

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