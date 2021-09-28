Bức ảnh làm khán giả 'cay mắt' nhất hôm nay, khi hai cố nghệ sĩ Phi Nhung - Chí Tài đứng cùng một sân khấu

Hậu trường 28/09/2021 16:13

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hai nghệ sĩ mang 'bầu trời tuổi thơ' của bao thế hệ đã nói lời vĩnh biệt với mọi người.

Vào trưa hôm nay (28/9), thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy khiến cho người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Đến thời điểm hiện tại, đông đảo dân mạng cho đến những người thân của nữ ca sĩ "Dù anh nghèo" vẫn không dám tin đây là sự thật. 

Bức ảnh làm khán giả 'cay mắt' nhất hôm nay, khi hai cố nghệ sĩ Phi Nhung - Chí Tài đứng cùng một sân khấu - Ảnh 1
 Nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với bệnh Covid-19.

Trên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt vô cùng đau buồn trước sự ra đi mãi mãi của Phi Nhung. Về phía khán giả, mọi người đang truyền tay nhau một bức ảnh khiến ai nhìn qua cũng phải lặng người. Bởi vì, trong bức ảnh này có cố nghệ sĩ Phi Nhung và cố nghệ sĩ Chí Tài.

Cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng đối với bao thế hệ khán giả. Ngoài đời, cố nghệ sĩ Phi Nhung và cố nghệ sĩ Chí Tài cũng là anh em, bạn bè thân thiết. Cả hai đã không ít lần hợp tác, biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ.

Bức ảnh làm khán giả 'cay mắt' nhất hôm nay, khi hai cố nghệ sĩ Phi Nhung - Chí Tài đứng cùng một sân khấu - Ảnh 2
Khoảnh khắc hai cố nghệ sĩ biểu diễn trên cùng một sân khấu cùng ánh mắt đầy niềm đam mê với âm nhạc khiến cho đông đảo khán giả không khỏi cay mắt. 

Bên dưới bình luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, dân mạng đều tiếc thương cho sự ra đi của cả hai. Có người viết: "Thương tiếc cho một giọng hát và một tâm hồn", một bình luận khác: "Vĩnh biệt một phần tuổi thơ",...

Bức ảnh làm khán giả 'cay mắt' nhất hôm nay, khi hai cố nghệ sĩ Phi Nhung - Chí Tài đứng cùng một sân khấu - Ảnh 3
Bức ảnh làm khán giả 'cay mắt' nhất hôm nay, khi hai cố nghệ sĩ Phi Nhung - Chí Tài đứng cùng một sân khấu - Ảnh 4
 Cố nghệ sĩ Phi Nhung và cố nghệ sĩ Chí Tài là những người anh em đồng nghiệp thân thiết lúc sinh thời.

Cố nghệ sĩ Chí Tài trút hơi thở cuối cùng vào ngày 09/12/2020 sau cơn đột quỵ. Sự ra đi của nam nghệ sĩ khiến cho đông đảo khán giả vô cùng bàng hoàng và đau xót.

Ảnh: Tổng hợp

Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời

Ước nguyện vẫn còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời

Đọc những dòng ước nguyện của Phi Nhung khán giả không khỏi cay mắt vì giờ đây nữ ca sĩ không thể thực hiện được nữa.

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