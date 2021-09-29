Bật khóc nhìn Hồ Văn Cường mắt ngấn lệ hát 'Ngồi buồn nhớ mẹ', giờ thì con đã biết nhớ mẹ hay chưa?

Giải trí 29/09/2021 17:57

"Mẹ cầu cho con, tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình. Đêm ngày vui buồn cùng lặng thinh." - Lời ca khúc mà Hồ Văn Cường thể hiện như muốn cứa vào tâm can người nghe vì quá nỗi đau đớn.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng của mình tại bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa ngày 28/9 sau khoảng thời gian 45 ngày vật lộn chống chọi với Covid 19. Sự ra đi của cô đem đến niềm tiếc thương vô tận cho đông đảo người hâm mộ, đồng nghiệp quan tâm và theo dõi bấy lâu.

Bật khóc nhìn Hồ Văn Cường mắt ngấn lệ hát 'Ngồi buồn nhớ mẹ', giờ thì con đã biết nhớ mẹ hay chưa? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường đổi ảnh đại diện để tang cho mẹ nuôi. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin Phi Nhung ra đi, con rai nuôi của cố nghệ sĩ là Hồ Văn Cường đã lẳng lặng thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành màu đen như một cách để tang người mẹ nuôi quá cố. Phi Nhung tuy không phải là người đã phát hiện ta tài năng Hồ Văn Cường nhưng là người đã dung dưỡng, nuôi nấng và phát triển tài năng, góp phần đưa tên tuổi cậu bé nhà quê nhút nhát, nghèo khó thuở xưa trở thành chàng trai ra dáng thanh niên điển trai và có tên tuổi như hiện tại. 

Bật khóc nhìn Hồ Văn Cường mắt ngấn lệ hát 'Ngồi buồn nhớ mẹ', giờ thì con đã biết nhớ mẹ hay chưa? - Ảnh 2
Cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có công nuôi dưỡng cậu bé nghèo khổ, đen nhẻm Hồ Văn Cường năm nào trở thành chàng trai đỏm dáng hiện tại, lại còn ăn học đàng hoàng tới đại học. Ảnh: Internet

Vừa qua, khi Phi Nhung qua đời, người hâm mộ tìm xem lại các clip của Phi Nhung- Hồ Văn Cường trên sân khấu cùng nhau, bất giác lại phát hiện ra MV ca khúc "Ngồi buồn nhớ mẹ" của Quán quân "Vietnam idol Kid" ra mắt vào năm ngoái. Đây là một ca khúc được cậu bé cover lại từ bản gốc của mẹ nuôi Phi Nhung. Đôi mắt rưng rưng cùng giọng hát truyền cảm của Hồ Văn Cường trong ca khúc thể hiện đã thật sự chạm đến đỉnh điểm cảm xúc của người xem. Hơn nữa lời ca từ thì như "cứa từng khúc ruột":

"Thương mẹ bao đắng cay tảo tần.Một đời cho con, tháng ngày tuổi xanh phai mòn. Để rồi đến khi tuổi già, con lại đang biền biệt nơi xa. Mẹ cầu cho con, tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình. Đêm ngày vui buồn cùng lặng thinh..."

Bây giờ không biết Hồ Văn Cường đã biết thương mẹ hay chưa? Nhưng với những ai đang còn mẹ nhìn thấy những hình ảnh cậu bé "mồ côi" ngồi hát về mẹ thế nay sẽ ngay lập tức bàng hoàng thức tỉnh vì "Mình vẫn đang còn có mẹ". MV của Hồ Văn Cường cũng gây xúc động mạnh ở những khoảng khắc hồi tưởng về thời còn nhỏ của cậu bé và mẹ nuôi Phi Nhung, lúc đóng chung MV "Bỏ quê".

Tin nhắn chứng minh Phi Nhung không ăn chặn cát xê Hồ Văn Cường, ai từng chỉ trích đọc vào cũng phải nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi?

Tin nhắn chứng minh Phi Nhung không ăn chặn cát xê Hồ Văn Cường, ai từng chỉ trích đọc vào cũng phải nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi?

Qua những dòng tin nhắn với cố nghệ sĩ Phi Nhung được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, có thể thấy được tình mẫu tử sâu đậm mà Phi Nhung dành cho con trai nuôi Hồ Văn Cường.

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