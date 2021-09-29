Bật khóc nhìn Hồ Văn Cường mắt ngấn lệ hát 'Ngồi buồn nhớ mẹ', giờ thì con đã biết nhớ mẹ hay chưa?

Cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng của mình tại bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa ngày 28/9 sau khoảng thời gian 45 ngày vật lộn chống chọi với Covid 19. Sự ra đi của cô đem đến niềm tiếc thương vô tận cho đông đảo người hâm mộ, đồng nghiệp quan tâm và theo dõi bấy lâu.

Hồ Văn Cường đổi ảnh đại diện để tang cho mẹ nuôi. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin Phi Nhung ra đi, con rai nuôi của cố nghệ sĩ là Hồ Văn Cường đã lẳng lặng thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành màu đen như một cách để tang người mẹ nuôi quá cố. Phi Nhung tuy không phải là người đã phát hiện ta tài năng Hồ Văn Cường nhưng là người đã dung dưỡng, nuôi nấng và phát triển tài năng, góp phần đưa tên tuổi cậu bé nhà quê nhút nhát, nghèo khó thuở xưa trở thành chàng trai ra dáng thanh niên điển trai và có tên tuổi như hiện tại.