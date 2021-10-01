Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô

Sáng 1/10, để ăn mừng ngày toàn thể TP.HCM nới lỏng giãn cách và cư dân được bước ra đường, Tóc Tiên đăng tải trên Instagram cá nhân hình ảnh mới với mái tóc đỏ ngàu như nàng tiên cá Arial, đồng thời đánh dấu việc mình đã được bước ra ngoài làm tóc mới như trước đây. Mỹ nhân 8x cá tính, trendy và sexy hơn hẳn với màu tóc đỏ rực này.