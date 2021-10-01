Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô

Giải trí 01/10/2021 14:32

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên đăng ảnh mừng ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách. Dân mạng đổ dồn vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô.

Sáng 1/10, để ăn mừng ngày toàn thể TP.HCM nới lỏng giãn cách và cư dân được bước ra đường, Tóc Tiên đăng tải trên Instagram cá nhân hình ảnh mới với mái tóc đỏ ngàu như nàng tiên cá Arial, đồng thời đánh dấu việc mình đã được bước ra ngoài làm tóc mới như trước đây. Mỹ nhân 8x cá tính, trendy và sexy hơn hẳn với màu tóc đỏ rực này.

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 1

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 2

Tuy nhiên, điều mà dân mạng chú ý và đổ dồn mọi ánh mắt vào là vòng 1 hết sức đẩy đà, căng mọng và hờ hững của giọng ca "Ngày Mai". Sai khi kết hôn, nhan sắc Tóc Tiên ngày càng thăng hạng nhan sắc, có hình thể nóng bỏng, hút mắt. Mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình xôn xao hết cả lên, visual của Tóc Tiên quả thực "không phải dạng vừa đâu", đặc biệt là với hình thể nóng bỏng vốn đã trở thành thương hiệu.

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 3

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 4

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 5
Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào vòng 1 căng tròn, hờ hững của nữ ca sĩ. Ảnh: IGNV

 Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 6

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 7

Tóc Tiên khoe tóc mới nhưng người nhìn thì cứ chăm chăm vào vòng 1 căng mọng hờ hững của cô - Ảnh 8
Hình thể nóng bỏng vốn là "thương hiệu" từ trước đến nay khi còn hoạt động ở Mỹ của Tóc Tiên. Ảnh: IGNV
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