Hoa hậu Khánh Vân: Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ

Giải trí 01/10/2021 06:38

Tập đầu tiên của digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam” mang tên “Đi tìm bản lĩnh” sẽ chính thức lên sóng với sự tham gia của các khách mời: NTK Thuỷ Nguyễn, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân.

Đoạn teaser của Tập 1 cũng hé lộ sự tham gia của dàn khách mời đầu tiên gồm: NTK Thuỷ Nguyễn, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân. Tất cả sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề “Bản lĩnh là gì?”. Đó cũng là một trong những tiêu chí mà cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” hướng đến và đang tìm kiếm ở những ứng viên tương lai. 

Đương kim “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” – Hoa hậu Khánh Vân nhận định về bản lĩnh: “Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ nữa”. Trong suốt thời gian nhiệm kỳ của mình, Hoa hậu Khánh Vân luôn tích cực trong các hoạt động về phụ nữ, điển hình là hành trình đồng hành cùng ngôi nhà OBV – bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Dự án này không chỉ được khán giả trong nước mà còn được khán giả trên khắp thế giới ủng hộ Hoa hậu Khánh Vân và ngôi nhà OBV. 

Hoa hậu Khánh Vân: Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ - Ảnh 1

Nói đến bản lĩnh, Hoa hậu H’Hen Niê là một trong số ít những người đẹp truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, xã hội về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cô gặt hái được thành công, khẳng định bản lĩnh và lan toả niềm tự hào phụ nữ Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. H’Hen Niê tâm sự: “Những cái gọi là liên quan hoa hậu, nó cao quá so với em”. Ở cuối teaser, cô nhấn mạnh câu hỏi “Bản lĩnh là gì?”. 

Hoa hậu Khánh Vân: Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ - Ảnh 2

Hoa hậu Hương Giang thì dẫn chứng từ những câu chuyện thực tế của bản thân: “Đó cũng coi là thất bại. Và Giang nhớ là lúc đó mình không dám đối mặt với nhân viên của mình nữa”. 

Hoa hậu Khánh Vân: Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ - Ảnh 3

NTK Thuỷ Nguyễn với kinh nghiệm sống của mình, đưa ra những góc nhìn đa chiều hơn về bản lĩnh nói chung và bản lĩnh của người phụ nữ nói riêng: “Quyền hạn của một người phụ nữ có lẽ là chúng ta nhiều hơn người đàn ông, đấy là quyền được mềm”. Cô cũng hóm hỉnh ví von “Chắc là bản lĩnh này được gọi tên là liều lĩnh”. 

Hoa hậu Khánh Vân: Bản lĩnh đều nằm ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ - Ảnh 4

Tập đầu tiên của Digital “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” sẽ chính thức lên sóng 20h thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 02/10/2021.

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Từ khóa:   Khánh Vân H'Hen Niê VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam

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