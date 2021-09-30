'Mỹ nhân xứ Chùa Vàng' hở bạo khoe vòng 1 căng tròn sexy đến nghẹt thở trong bộ ảnh đón tuổi 29

Ngôi sao của "Chiếc là cuốn bay" vừa tung ra một bộ ảnh sexy nhất từ trước đến giờ.

Mừng ngày sinh nhật tuổi 29 của mình, "quốc bảo Thái Lan" Baifern Pimchanok vừa "tung" lên mạng xã hội bộ ảnh khiến các fan hâm mộ "mất máu" không ít với vô số những hình ảnh gợi cảm. Điều mà mỹ nhân "Chiếc lá cuốn bay" chưa hề từng làm trước đây.

Diện chiếc áo 2 dây ren đen với thiết kế táo bạo bó sát body, Baifern khoe khéo đôi gò bồng đảo căng đầy cực kỳ quyến rũ. Có lẽ đây là 1 trong những lần hiếm hoi Baifern "đốt mắt" người hâm mộ với hình ảnh sexy tới nhường này. Trang phục khoét sâu phần nách tương tự như trang phục áo yếm của Việt Nam.

Baifern Pimchanok tung hình ảnh trong trang phục táo bạo mừng sinh nhật tuổi 29. Ảnh: IGNV

Trước đây, ngôi sao của "Friendzone" luôn gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, thuần khiết và ngoan ngoãn. Có lẽ trong lần đón mừng tuổi mới này, cô nàng muốn đánh dấu bước trưởng thành, chững chạc một cách mới mẻ và mạnh bạo hơn ở tuổi 29. Có thể thấy, Baifern đã có bước trưởng thành mới trong hình ảnh.

Trước đây, Baifern luôn theo đuổi hình ảnh 'ngọc nữ con nhà người ta' trong trẻo, dịu dàng thế này đây. Ảnh: IGNV

Baifern đăng ảnh quà tặng cùng bánh kem của FC Việt Nam gửi tặng trên IG. Ảnh: IGNV

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