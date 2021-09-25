Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Tối ngày 24/9, Phạm Băng Băng nhận lời mời tham dự tiệc tối của 1 sự kiện theo như QQ đưa tin. Không rầm rộ váy áo như hình ảnh như "bà hoàng" những lần xuất hiện trước đây, loạt ảnh mới của Phạm Băng Băng đang gây tranh cãi dữ đội vì thực tế cứ chả "nên thân nên hình" kiểu gì.

Quan sát kỹ những bức ảnh, mặc dù trang phục của Phạm Băng Băng cũng không đến nỗi nhưng những bức hình thì lại "dìm hàng" cô nàng rất nhiều. Phạm Băng Băng dường như nhờ ai đó chụp giùm mình những bức ảnh bằng điện thoại. Cô cũng không có những vị trí "đắt đỏ" ở sự kiện như trước đây, thậm chí còn không xuất hiện ở thảm đỏ cũng các ngôi sao khác. Thay vì đó, nữ diễn viên chọn cho mình một góc khuất ở cạnh một góc tường và chụp vài kiểu hình lưu niệm.

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến mức không thể nào có nỗi một bức hình chuyên nghiệp? Ảnh: QQ

Trước đây, nữ diễn viên luôn có 1 ekip hùng hậu bao gồm make up, chụp ảnh vô cùng lồng lộn váy áo đắt tiền như một "bà hoàng" thực thụ. Những tấm ảnh tại sự kiện ngày 24/9 có chất lượng 1 trời 1 vực so với thời kỳ trước.

Nhiều bình luận trên Weibo để lại tỏ ra thương hại cho nữ diễn viên hết mực sang chảnh một thời: "Cô ấy giờ đây không thể mời nổi nhiếp ảnh gia chụp cho tử tế hay sao?", "Bố cục ảnh sao vậy?", "Các nhiếp ảnh gia đâu hết cả rồi, cứu với", "Phạm Băng Băng mau đi mua iPhone 13 đi", "Sao nhìn những bức ảnh này như ảnh cũ chụp từ những năm 2012 bằng iPhone 4 vậy?",...

Hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng đối lập hoàn toàn so với những hình ảnh sự kiện xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' trước đây. Ảnh: Internet

Trang 163 thậm chí còn đặt hẳn dòng tít: "Hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng sau khi phong sát." Trong khi đó QQ lại viết: "Trải qua vụ phong sát, con đường trở lại của Phạm Băng Băng gian nan hơn rất nhiều, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không mời nổi".