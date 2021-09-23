Dương Mịch khoe vẻ đẹp sang chảnh cùng đôi chân gợi cảm thẳng tít tắp

Sao quốc tế 23/09/2021 22:51

Dường như sau khi ngầm tuyên bố đang độc thân, nữ diễn viên Dương Mịch ngày càng mặc gợi cảm hơn, phô diễn trọn vẹn đường nét cơ thể.

Những tấm hình vô cùng xinh đẹp của nữ diễn viên Dương Mịch được phòng làm việc đăng tải vào ngày 23/9 và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Dù đã hơn 30 tuổi và đã từng sinh con nhưng nữ diễn viên họ Dương vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân dài miên man.

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 Dương Mịch tự tin khoe vóc dáng bốc lửa cùng đôi chân dài miên man của mình trong bộ hình mới

Thời gian trước đây, trong một bài phỏng vấn, Dương Mịch cho biết mình đang đợi cầu vồng như ngầm ám chỉ cô đang độc thân. Thông tin này làm dấy lên tin đồn Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã đường ai nấy đi sau khi vướng nhiều tin đồn hẹn hò.

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 Liên tiếp vướng phải những ồn ào đời tư, vậy nhưng Dương Mịch vẫn bỏ ngoài tai mọi chuyện, cô tập trung toàn lực cho công việc

Mới đây, chồng cũ Lưu Khải Uy và tình tin đồn Ngụy Đại Huân của Dương Mịch có màn chạm trán có một không hai tại sân bay khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sự việc này khiến Dương Mịch lại được cộng đồng mạng réo gọi. Bỏ qua tất cả những ồn ào đời tư, Dương Mịch vẫn xinh đẹp, vẫn nóng bỏng và là một trong những cái tên được ái mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

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Trong một bài phỏng vấn mới đây, bố Lưu Khải Uy cho biết một năm nay Dương Mịch và con gái chưa gặp mặt, Tiểu Gạo Nếp cũng không nói nhớ mẹ.

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Từ khóa:   diễn viên Dương Mịch Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân

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