Netizen xứ Trung đứng ngồi không yên với ‘khung hình thế kỷ’ giữa chồng cũ và tình mới của Dương Mịch

Sao quốc tế 20/09/2021 17:59

Đều là những người đàn ông liên quan đến nữ diễn viên Dương Mịch, vậy nhưng hiếm hoi lắm truyền thông xứ Trung mới chụp được họ trong một khung hình.

Ngày 20/9, khi Lưu Khải UyNgụy Đại Huân cùng xuất hiện tại một sân bay, truyền thông xứ Trung đã chụp được một khung cảnh vô cùng hiếm. Nhiều cư dân mạng gọi đây là “khung hình thế kỷ”, sự “dàn dựng” này khiến nhiều người phải thốt lên: “Đúng là duyên, không thể tin nổi”.

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 Những tấm hình gây xôn xao truyền thông Hoa ngữ vào ngày 20/9

Điều đáng nói là cả Lưu Khải Uy và Ngụy Đại Huân đều đội mũ lưỡi chai đen, đeo khẩu trang và mặc đồ tối màu. Cả hai nhân vật đều vô cùng nổi bật giữa đám đông. Vậy nhưng nhiều người nhận xét, không biết là vì quá vội hay đang cố tình tránh mặt nhau nên Ngụy Đại Huân và Lưu Khải Uy chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

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 Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nhiều lần Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò Ngụy Đại Huân
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 Trước đây, Lưu Khải Uy và Ngụy Đại Huân từng hợp tác chung trong một dự án

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, rất nhiều lần nữ diễn viên dọ Dương bị phát hiện hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Vậy nhưng Dương Mịch chưa một lần thừa nhận với truyền thông về mối quan hệ này. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Dương Mịch như ngầm thông báo đến fan hâm mộ rằng cô đang độc thân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chia tay.

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Từ khóa:   Dương Mịch và Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân Lưu Khải Uy

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