Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt

Sao Việt 04/10/2021 07:03

Phía cố nghệ sĩ Phi Nhung lên tiếng mong muốn khách viếng và đồng nghiệp, bạn bè cố nghệ sĩ làm điều này thay cho việc gửi tặng vòng hoa.

Chỉ trong vòng 2 ngày diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà riêng, các khán giả khắp mọi miền và bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm và gửi vòng hoa tiễn biệt giọng ca "Bông Điển Điển". Từ trong ra ngoài nhà riêng cố nghệ sĩ Phi Nhung chất đầy những vòng hoa tưởng niệm và tiễn biệt một tấm gương đáng kính.

Tuy nhiên, chiều ngày 3/10, trên trang cá nhân, quản lý truyền thông của cố ca sĩ Phi Nhung đã bày tỏ mong muốn vô cùng thiết thực về việc gửi tặng vòng hoa tang lễ tại nhà cố nghệ sĩ. Theo đó người này cho cho biết: "Hôm qua và nay một số anh chị em ca sĩ có hỏi nhà chị Nhung để gửi vòng hoa. Nhưng theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ, thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung không, chắc chị sẽ vui lắm".

Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt - Ảnh 1
Quản lý truyền thông mong mọi người gửi tặng sữa cho các con của Phi Nhung thay vì gửi tặng vòng hoa như mấy ngày qua. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh nêu lên quan điểm trên, quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người đã gửi hoa tiễn biệt trong những ngày qua, giúp lễ viếng thêm phần ấm áp và long trọng, đồng thời đăng tải hình ảnh một đoạn clip những đứa con nuôi của cố nghệ sĩ khiến người xem cảm thấy nhói lòng. 

Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt - Ảnh 2Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt - Ảnh 3

Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt - Ảnh 4
Chỉ trong vòng 2 ngày, nhà riêng của Phi Nhung đã chất đầy hoa viếng của người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp gửi đến. Ảnh: Internet
Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt - Ảnh 5
Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời ngày 28/9, hưởng thọ 51 tuổi. Ảnh: Internet
Nóng: Chồng cũ Phi Nhung lần đầu lộ diện bên con gái ruột Wendy sau khi cố nghệ sĩ qua đời?

Nóng: Chồng cũ Phi Nhung lần đầu lộ diện bên con gái ruột Wendy sau khi cố nghệ sĩ qua đời?

Hình ảnh một người đàn ông được cho là ba ruột của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và danh tính người này chưa từng được cố nghệ sĩ tiết lộ trước đây.

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