Quản lý Phi Nhung nhờ mọi người làm điều này cho cố nghệ sĩ thay vì gửi tặng vòng hoa tiễn biệt

Phía cố nghệ sĩ Phi Nhung lên tiếng mong muốn khách viếng và đồng nghiệp, bạn bè cố nghệ sĩ làm điều này thay cho việc gửi tặng vòng hoa.
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Chỉ trong vòng 2 ngày diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà riêng, các khán giả khắp mọi miền và bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm và gửi vòng hoa tiễn biệt giọng ca "Bông Điển Điển". Từ trong ra ngoài nhà riêng cố nghệ sĩ Phi Nhung chất đầy những vòng hoa tưởng niệm và tiễn biệt một tấm gương đáng kính.
Tuy nhiên, chiều ngày 3/10, trên trang cá nhân, quản lý truyền thông của cố ca sĩ Phi Nhung đã bày tỏ mong muốn vô cùng thiết thực về việc gửi tặng vòng hoa tang lễ tại nhà cố nghệ sĩ. Theo đó người này cho cho biết: "Hôm qua và nay một số anh chị em ca sĩ có hỏi nhà chị Nhung để gửi vòng hoa. Nhưng theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ, thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung không, chắc chị sẽ vui lắm".
Bên cạnh nêu lên quan điểm trên, quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người đã gửi hoa tiễn biệt trong những ngày qua, giúp lễ viếng thêm phần ấm áp và long trọng, đồng thời đăng tải hình ảnh một đoạn clip những đứa con nuôi của cố nghệ sĩ khiến người xem cảm thấy nhói lòng.