Vừa khỏi Covid-19, Quách Tuấn Du đã ngay tắp lực đến viếng ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ

Sau khi phục hồi khỏi Covid 19, nam ca sĩ Quách Tuấn Du liền đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà riêng.
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Ngày 2/10, lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung được tổ chức tại nhà riêng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Khắp nơi, các đồng nghiệp Vbiz gửi vòng hoa đến chất đầy nhà riêng tưởng niệm sự ra đi của cố ngệ sĩ.
Quách Tuấn Du sau khi nhận kết quả âm tính vói Covid 19 cũng ngay lập tức đến viếng cố nghệ sị. Tại đây, nam ca sĩ bộc bạch: "Kỷ niệm thì nhiều lắm. Có một lần, Du với chị Nhung đi diễn show ở Hải Phòng, diễn xong hết rồi thì kéo về khách sạn, chị Nhung không chịu đi ngủ vì vui quá. Khi ấy anh em ngồi ở sảnh, rồi chị Nhung ra chị hát tiếp. Lúc đó hơi bất ngờ là sức khoẻ của chị Nhung nhiều hơn người bình thường, chị ấy khoẻ lắm. Đó là lần đầu tiên Du gặp chị Nhung.
Lần cuối cùng gặp chị Nhung... vì Du mắc Covid-19 nên hay quên lắm, để Du nhớ. Hình như là show ở Mỹ vào năm ngoái, không nhớ nữa. Cái hậu của Covid-19 vẫn còn, cái tay thì bị móp nè, cái cổ thì yếu lắm, nói chuyện mà hơi thở cứ tưng tưng, không biết diễn tả sao".
Cũng theo những người có mặt tại lễ viếng của Phi Nhung cho biết, các nghệ sĩ đã đến đây thăm viếng rất nhiều và đều đảm bảo nguyên tắc 5k. Danh hài Trường Giang cũng là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất đến tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối vào ngày 2/10 và để lại vòng hoa tưởng nhớ bên trái bàn thờ Phi Nhung.