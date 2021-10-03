Vừa khỏi Covid-19, Quách Tuấn Du đã ngay tắp lực đến viếng ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ

Sao Việt 03/10/2021 19:59

Sau khi phục hồi khỏi Covid 19, nam ca sĩ Quách Tuấn Du liền đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà riêng.

Ngày 2/10, lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung được tổ chức tại nhà riêng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Khắp nơi, các đồng nghiệp Vbiz gửi vòng hoa đến chất đầy nhà riêng tưởng niệm sự ra đi của cố ngệ sĩ.

Quách Tuấn Du sau khi nhận kết quả âm tính vói Covid 19 cũng ngay lập tức đến viếng cố nghệ sị. Tại đây, nam ca sĩ bộc bạch: "Kỷ niệm thì nhiều lắm. Có một lần, Du với chị Nhung đi diễn show ở Hải Phòng, diễn xong hết rồi thì kéo về khách sạn, chị Nhung không chịu đi ngủ vì vui quá. Khi ấy anh em ngồi ở sảnh, rồi chị Nhung ra chị hát tiếp. Lúc đó hơi bất ngờ là sức khoẻ của chị Nhung nhiều hơn người bình thường, chị ấy khoẻ lắm. Đó là lần đầu tiên Du gặp chị Nhung.

Lần cuối cùng gặp chị Nhung... vì Du mắc Covid-19 nên hay quên lắm, để Du nhớ. Hình như là show ở Mỹ vào năm ngoái, không nhớ nữa. Cái hậu của Covid-19 vẫn còn, cái tay thì bị móp nè, cái cổ thì yếu lắm, nói chuyện mà hơi thở cứ tưng tưng, không biết diễn tả sao".

 

Cũng theo những người có mặt tại lễ viếng của Phi Nhung cho biết, các nghệ sĩ đã đến đây thăm viếng rất nhiều và đều đảm bảo nguyên tắc 5k. Danh hài Trường Giang cũng là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất đến tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối vào ngày 2/10 và để lại vòng hoa tưởng nhớ bên trái bàn thờ Phi Nhung.

 Vừa khỏi Covid-19, Quách Tuấn Du đã ngay tắp lực đến viếng ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ - Ảnh 1

Vừa khỏi Covid-19, Quách Tuấn Du đã ngay tắp lực đến viếng ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ - Ảnh 2
Nhiều vòng hoa của nghệ sĩ đồng nghiệp gửi đến viếng chất đầy nhà riêng cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet
Vừa khỏi Covid-19, Quách Tuấn Du đã ngay tắp lực đến viếng ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ về kỷ niệm cùng cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/9/2021. Ảnh: Internet
Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.

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Từ khóa:   Phi Nhung Ca sĩ Quách Tuấn Du nhiễm Covid-19 Quách Tuấn Du đến viếng Phi Nhung

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