Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Sao Việt 03/10/2021 14:09

Khánh Vân nhắc lại kỷ niệm khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Tập đầu tiên của digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam đã lên sóng lúc 20h thứ Bảy ngày 02/10/2021. Với chủ đề “Đi tìm bản lĩnh”, các khách mời cùng đưa ra những quan điểm, góc nhìn về khái niệm “bản lĩnh”, đồng thời tiết lộ một vài bí quyết cho các thí sinh trên hành trình chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. 

Ở tập mở màn là sự xuất hiện của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân cùng hai vị khách mời: NTK Thuỷ Nguyễn và Hoa hậu – Doanh nhân Hương Giang. 

Hoa hậu H’Hen Niê cũng chính là thành viên ban giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Câu chuyện truyền cảm hứng cùng kỳ tích Top 5 Miss Universe 2018 của cô là nguồn động viên lớn để những người phụ nữ trẻ tự tin vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình. 

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Nguyễn Trần Khánh Vân đang rất nóng lòng tìm ra người kế nhiệm của mình. Với thành tích Top 21 Miss Universe 69th cùng lượt bình chọn cao nhất lịch sử 69 năm của cuộc thi, Khánh Vân luôn tích cực lan toả lòng yêu thương, hướng đến các giá trị cộng đồng, đặc biệt là các trẻ em gái bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. 

Đồng hành cùng Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Khánh Vân trong tập này, NTK Thuỷ Nguyễn được mệnh danh là “phù thuỷ thời trang” với những thiết kế nguyên bản mang dấu ấn riêng, luôn tâm huyết tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua chất liệu áo dài truyền thống. Hoa hậu – Doanh nhân Hương Giang không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thuần Á Đông “Hoa hậu đẹp nhất châu Á năm 2009”, cô còn có kinh nghiệm ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ba năm liền: 2015, 2017, 2019. Tất cả các vị khách mời đều rất hào hứng để thảo luận, chia sẻ về chủ đề “Đi tìm bản lĩnh”. 

Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 1

Khi công bố chủ đề cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 là “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận xoay quanh khái niệm “Bản lĩnh là gì”. Vì bản lĩnh vốn là khái niệm mở, mỗi người sẽ có cách tiếp cận và nhìn nhận riêng biệt. 

Hoa hậu Khánh Vân cho rằng: “Tuỳ vào mỗi người sẽ có bản lĩnh khác nhau, quan trọng là đưa ra được chính kiến, dám thực hiện ước mơ và hoài bão”. Cô ủng hộ những người sống có quan điểm vả dám bảo vệ ý kiến, không bị lung lay trước những tác động bên ngoài. 

Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 2

Là người có nhiều kinh nghiệm, NTK Thuỷ Nguyễn bày tỏ suy nghĩ: “Quyền hạn của một người phụ nữ có lẽ là chúng ta nhiều hơn người đàn ông, đấy là quyền được mềm. Tất cả phụ nữ đều phải bản lĩnh và chứng minh bằng hành động”. Cô mong muốn phụ nữ hãy phá bỏ những định kiến về phụ nữ bằng chính hành động của mình thay vì lời nói, dùng những đặc quyền chỉ riêng của phụ nữ để phát triển thành lợi thế. 

Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 3

Cuối cùng, Hoa hậu H’Hen Niê đúc kết câu chuyện của bản thân và đưa ra nhận định: “Bản lĩnh khi được là chính mình, vượt qua tất cả bằng sự lạc quan, tích cực và đầy yêu thương”. 

Hoa hậu Khánh Vân nhận xét “Đôi khi bản lĩnh là biết cách nói từ chối, lựa chọn và cân nhắc mọi thứ để cuộc sống bình ổn, tốt hơn”. Cô nhắc lại kỷ niệm khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, trong phòng phỏng vấn, BGK đã hỏi “sao thấy em không có nhiều năng lượng”. Cô chia sẻ thêm, lúc quyết định trở lại cuộc thi sau thành tích Top 10 năm 2015, Khánh Vân đã tự tin hơn nhiều và đầu tư chỉn chu hơn, cùng với đó là tâm lý thoải mái và luôn vui vẻ. Chính năng lượng tích cực ấy giúp cô luôn thoải mái trong các hoạt động và không bị áp lực “sự bản lĩnh giúp mình giải thích để BGK hiểu hơn”. 

Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 4

Là giám khảo của năm đó, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ so với năm 2015, Khánh Vân có nhiều tiến bộ vượt bậc ở năm 2019. Nếu như Phạm Hương mang cho người đối diện cảm giác đến đây là để chiến thắng thì Khánh Vân là cảm giác ở bên cạnh rất hạnh phúc và bình yên. Hương Giang khen ngợi: “Bản lĩnh tuy không thể hiện gai góc bên ngoài, mà khiến người khác cảm thấy thuyết phục, đồng cảm với những gì em thể hiện”. 

Khánh Vân đối mặt thế nào khi bị chê thiếu năng lượng lúc dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 5

Hoa hậu H’Hen Niê nhớ lại thời điểm mới đăng quang, nhận nhiều ý kiến trái chiều về sự khác biệt của bản thân. Cô luôn cố gắng tự động viên mặc dù “những cái liên quan hoa hậu cao quá so với em, không còn là chất của em nữa, càng ngày càng áp lực”. Gạt bỏ những áp lực ấy, H’Hen Niê chọn sống là chính bản thân “em không thể diễn được, em phải có nguồn năng lượng thực tế để vượt qua những khó khăn gặp phải”. Cô tiết lộ lúc xoay váy trong đêm bán kết Miss Universe 2018, đã tự nhủ “một ăn cả, ngã về không”. Và rồi cú xoay váy ấy đã gây chấn động với khán giả toàn thế giới. H’Hen Niê chia sẻ: “Bản lĩnh xuất phát từ niềm tin”. 

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Từ khóa:   Khánh Vân H'Hen Niê VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam

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