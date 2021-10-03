Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc dề cao tấm gương cố nghệ sĩ Phi Nhung vì những cống hiến cho cộng đồng thời gian vừa qua bên cạnh những tấm gương khác.

Chiều ngày 2/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong buổi lắng nghe ý kiến cử tri doanh nghiệp của TP.HCM đã có những chia sẻ về các tấm gương xả thân hoạt động thiện nguyện trong suốt thời điểm dịch bệnh vừa qua.

Bên cạnh việc nhắc công lao của các y bác sĩ tuyến đầu ngày đêm đối diện hiểm nguy, không màn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng... để ra sức chống dịch cứu người, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói lời tuyên dương những tấm gương ngoài xã hội đã xả thân, "lao tâm khổ tứ" vì cộng đồng, thậm chí đã hy sinh tính mạng của mình vì sự an toàn của người khác như: Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, anh Vũ Quốc Cường và cuối cùng là ca sĩ Phi Nhung.

Chủ tịch nước tuyên dương tấm gương hy sinh quên mình vì cộng đồng của cố nghệ sĩ Phi Nhung trong bài phát biểu của mình ngày 2/10. Ảnh: Internet

Vào tháng 8/2021, trong tình hình dịch bệnh, Phi Nhung vẫn đi nhiều nơi để phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và làm từ thiện, nếu bếp cơm cho người nghèo ở Chùa suốt thời gian 1 tháng. Trong buổi làm từ thiện cuối cùng, nữ ca sĩ còn vui vẻ kể với mọi người rằng cô sắp được sang Mỹ đoàn tụ với con gái Wendy Phạm sau 2 năm xa cách. Tuy nhiên do tiếp xúc với F0 không rõ nguồn lây, Phi Nhung phải nhập viện điều trị Covid 19 và qua đời vào ngày 28/9.

Cho đến tận những giờ phút cuối đời Phi Nhung vẫn không ngừng miệt mài làm từ thiện cứu người nguy nam. Ảnh: FBNV

Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua lời kể của Trụ trì chùa Giác Ngộ: Hình ảnh về lần làm từ thiện cuối cùng trong đời khiến cư dân mạng thêm xót xa Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ là người đã trực tiếp tổ chức buổi lễ cầu siêu online cho cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mới đây, ông đã có đôi điều chia sẽ về phút giây cuối cùng gặp mặt.

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