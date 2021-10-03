Cố nghệ sĩ Phi Nhung được chủ tịch nước tuyên dương cho tấm gương anh dũng hy sinh tính mạng vì cộng đồng

Giải trí 03/10/2021 06:48

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc dề cao tấm gương cố nghệ sĩ Phi Nhung vì những cống hiến cho cộng đồng thời gian vừa qua bên cạnh những tấm gương khác.

Chiều ngày 2/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong buổi lắng nghe ý kiến cử tri doanh nghiệp của TP.HCM đã có những chia sẻ về các tấm gương xả thân hoạt động thiện nguyện trong suốt thời điểm dịch bệnh vừa qua.

Bên cạnh việc nhắc công lao của các y bác sĩ tuyến đầu ngày đêm đối diện hiểm nguy, không màn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng... để ra sức chống dịch cứu người, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói lời tuyên dương những tấm gương ngoài xã hội đã xả thân, "lao tâm khổ tứ" vì cộng đồng, thậm chí đã hy sinh tính mạng của mình vì sự an toàn của người khác như: Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, anh Vũ Quốc Cường và cuối cùng là ca sĩ Phi Nhung.

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Chủ tịch nước tuyên dương tấm gương hy sinh quên mình vì cộng đồng của cố nghệ sĩ Phi Nhung trong bài phát biểu của mình ngày 2/10. Ảnh: Internet

Vào tháng 8/2021, trong tình hình dịch bệnh, Phi Nhung vẫn đi nhiều nơi để phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và làm từ thiện, nếu bếp cơm cho người nghèo ở Chùa suốt thời gian 1 tháng. Trong buổi làm từ thiện cuối cùng, nữ ca sĩ còn vui vẻ kể với mọi người rằng cô sắp được sang Mỹ đoàn tụ với con gái Wendy Phạm sau 2 năm xa cách. Tuy nhiên do tiếp xúc với F0 không rõ nguồn lây, Phi Nhung phải nhập viện điều trị Covid 19 và qua đời vào ngày 28/9. 

Cố nghệ sĩ Phi Nhung được chủ tịch nước tuyên dương cho tấm gương anh dũng hy sinh tính mạng vì cộng đồng - Ảnh 2
Cho đến tận những giờ phút cuối đời Phi Nhung vẫn không ngừng miệt mài làm từ thiện cứu người nguy nam. Ảnh: FBNV

 

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