Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua lời kể của Trụ trì chùa Giác Ngộ: Hình ảnh về lần làm từ thiện cuối cùng trong đời khiến cư dân mạng thêm xót xa

Hậu trường 02/10/2021 17:29

Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ là người đã trực tiếp tổ chức buổi lễ cầu siêu online cho cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mới đây, ông đã có đôi điều chia sẽ về phút giây cuối cùng gặp mặt.

Phía đại diện của cố nghệ sĩ Phi Nhung có những chia sẻ đáng quan tâm về thời gian chiến đấu với Covid-19 của nữ ca sĩ. Anh cho hay Phi Nhung từng hai lần chiến thắng Covid-19 nhận kết quả âm tính nhưng cuối cùng vẫn không hề có phép màu nào xảy ra.

"Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án của bác sĩ điều trị, chị đã hai lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/9 và 22/9. Đó chính là lúc mà chúng tôi chia sẻ thông tin chị khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị phải mất nhiều thời gian để tập hát, đi diễn trở lại vì di chứng của bệnh này không hề đơn giản". - Người đại diện kể lại. 

Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua lời kể của Trụ trì chùa Giác Ngộ: Hình ảnh về lần làm từ thiện cuối cùng trong đời khiến cư dân mạng thêm xót xa - Ảnh 1
Phi Nhung có 40 ngày chiến đấu với Covid 19 và từng âm tính 2 lần trước khi ra đi mãi mãi. Ảnh: Internet

Vậy nên khi hay tinh Phi Nhung qua đời, cả người đại diện này lẫn cả ê-kíp đều không tin sự ra đi đột ngột của Phi Nhung và vẫn tin mãnh liệt việc vào việc chị đã ra đi. Người đại diện cho rằng: "40 ngày nằm viện, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục nhưng đã khiến sức khỏe kiệt quệ, thể chất bị bào mòn".

Hiện tại, gia đình và bạn bè thân thiết, cùng đại diện phía gia đình là nghệ sĩ Việt Hương đã chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo hậu sự cho nữ ca sĩ.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua lời kể của Trụ trì chùa Giác Ngộ: Hình ảnh về lần làm từ thiện cuối cùng trong đời khiến cư dân mạng thêm xót xa - Ảnh 2
Trước khi nhập viện điều trị, hình ảnh cuối đời của Phi Nhung luôn gắn với những công việc thiện nguyện vì cộng đồng thế này đây. Ảnh: Internet

Từ Mỹ, con gái ruột Phinh Nhung, Wendy Phạm mong muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ, được gặp mẹ lần cuối nhưng vẫn phải chờ đợi hoàn thành thủ tục tại Việt Nam. Đại diện Phi Nhung thuật lại lời con gái ruột của cô:  "Wendy đã mong chờ mẹ về từng ngày, từng giờ. Nhung cũng hẹn với con gái mấy lần mà không về được. Cuối cùng, Nhung lại ra đi mãi mãi"

 

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