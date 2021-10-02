Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua lời kể của Trụ trì chùa Giác Ngộ: Hình ảnh về lần làm từ thiện cuối cùng trong đời khiến cư dân mạng thêm xót xa

Phía đại diện của cố nghệ sĩ Phi Nhung có những chia sẻ đáng quan tâm về thời gian chiến đấu với Covid-19 của nữ ca sĩ. Anh cho hay Phi Nhung từng hai lần chiến thắng Covid-19 nhận kết quả âm tính nhưng cuối cùng vẫn không hề có phép màu nào xảy ra.

"Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án của bác sĩ điều trị, chị đã hai lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/9 và 22/9. Đó chính là lúc mà chúng tôi chia sẻ thông tin chị khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị phải mất nhiều thời gian để tập hát, đi diễn trở lại vì di chứng của bệnh này không hề đơn giản". - Người đại diện kể lại.