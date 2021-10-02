Việt Hương nức nở tiếc Phi Nhung: Tối nay chắc tui mệt, tui không gồng nữa

Những chia sẻ của Việt Hương khiến dân mạng xót xa.

Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cho tới tối 1/10, Việt Hương chia sẻ đoạn clip bên Phi Nhung khiến khán giả xót xa.

Việt Hương đã có những chia sẻ về Phi Nhung khiến khán giả xót xa

Cô cho biết, những ngày vừa qua bản thân đã cố gắng mạnh mẽ, kìm nén cảm xúc để lo liệu các thủ tục hậu sự. Song đến giờ phút hiện tại, Việt Hương không thể "gồng" thêm được nữa.

Danh hài nức nở: "Mấy nay tui gồng không khóc. Tối nay chắc tui mệt, tui không gồng nữa. Cho tui khóc chút, mai tui lại mạnh mẽ tiếp nhé Nhung".

Trước đó, khi cố ca sĩ mới qua đời, Việt Hương đại diện gia đình chia sẻ cùng khán giả: "Hiện tại, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Vì thế, Việt Hương rất mong quý báo, anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm nếu Việt Hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên, chia buồn vào lúc này. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo".

Phi Nhung ra đi để lại niềm thương tiếc cho khán giả

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

Lúc còn sinh thời cô rất chăm làm từ thiện

Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Ảnh: Tổng hợp

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