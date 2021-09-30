Nghe thông tin từ BV Chợ Rẫy về quá trình điều trị Covid-19 của Phi Nhung, mọi việc mới sáng tỏ.

Ca sĩ Phi Nhung, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa COVID-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57. Đang lúc showbiz Việt nhuốm màu tang thương thì dân mạng phẫn nộ khi ai đó tung tin Phi Nhung đã mất từ 1 tháng trước nhưng đến ngày 28/9 mới công bố. Đây là thông tin hoàn toàn không đúng sự thật.

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49 Theo Trí Thức Trẻ, TS.BS Trương Dương Tiển - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu khu D, BV Chợ Rẫy cho biết, cố ca sĩ được chuyển đến khoa Hồi sức Cấp cứu Khu D lúc 21 giờ 33 phút ngày 26/8/2021, trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Song, đến ngày 5/9, tình trạng của cô có cải thiện tích cực, đã tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên đến đêm 6/9, nữ ca sĩ bị tràn khí màng phổi 2 bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Ngày 7/9, sau khi hội chẩn, nữ ca sĩ được phẫu thuật màng phổi 2 bên và đặt ECMO. Ngày 24/9, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho cô. Đến đêm 27/9, cố ca sĩ bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức. Tuy nhiên, trưa ngày 28/9, cô bắt đầu yếu dần, các chỉ số sinh tồn giảm dần. Dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng Phi Nhung đã qua đời vào lúc 12h15 tại bệnh viện.

Cô nhiễm Covid-19 lúc làm từ thiện Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26/8. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong 1 gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như: Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển,... nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: Tổng hợp

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