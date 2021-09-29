2 bí mật 'riêng tư' giấu kín nhiều năm của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ được hé lộ, khán giả nghe mà xót xa

Trước khi mất, Phi Nhung từng bộc bạch: “Điều thứ 1, khán giả chưa bao giờ biết là cuộc đời Phi Nhung lên sân khấu em không đeo nhẫn hay đeo dây chuyền. Lúc đi hát bài “Con gái của mẹ”, bắt đeo bông tai nhưng em đâu có xỏ lỗ tai đâu. Từ nhỏ đến lớn, em không thích gì bó buộc. Đeo vô, em cảm giác nó làm phiền em lắm".

Phi Nhung ra đi khi vừa 49 tuổi

Ngoài ra, cố ca sĩ còn cho biết thêm: "Điều thứ 2, có nhiều người nghĩ em giàu có, có nhiều nhà, nhưng người ta không biết em chỉ có một căn nhỏ thôi. Nhà có hai phòng (ở bên Mỹ), hiện căn nhà đó anh của em ở. Anh em bà con thôi. Điều thứ 3, tính em không thích tâm sự với ai. Tất cả buồn vui, nhất là buồn, em đều để trong lòng. Còn vui, em mới kể cho bạn bè mình nghe, buồn thì không bao giờ kể vì kể bạn sẽ buồn thêm. Em ít có bạn lắm”.