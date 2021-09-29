2 bí mật 'riêng tư' giấu kín nhiều năm của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ được hé lộ, khán giả nghe mà xót xa

Hậu trường 29/09/2021 17:52

Nghe những chia sẻ của cố ca sĩ Phi Nhung, khán giả không khỏi đau lòng.

Trước khi mất, Phi Nhung từng bộc bạch: “Điều thứ 1, khán giả chưa bao giờ biết là cuộc đời Phi Nhung lên sân khấu em không đeo nhẫn hay đeo dây chuyền. Lúc đi hát bài “Con gái của mẹ”, bắt đeo bông tai nhưng em đâu có xỏ lỗ tai đâu. Từ nhỏ đến lớn, em không thích gì bó buộc. Đeo vô, em cảm giác nó làm phiền em lắm".

2 bí mật 'riêng tư' giấu kín nhiều năm của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ được hé lộ, khán giả nghe mà xót xa - Ảnh 1
Phi Nhung ra đi khi vừa 49 tuổi

Ngoài ra, cố ca sĩ còn cho biết thêm: "Điều thứ 2, có nhiều người nghĩ em giàu có, có nhiều nhà, nhưng người ta không biết em chỉ có một căn nhỏ thôi. Nhà có hai phòng (ở bên Mỹ), hiện căn nhà đó anh của em ở. Anh em bà con thôi. Điều thứ 3, tính em không thích tâm sự với ai. Tất cả buồn vui, nhất là buồn, em đều để trong lòng. Còn vui, em mới kể cho bạn bè mình nghe, buồn thì không bao giờ kể vì kể bạn sẽ buồn thêm. Em ít có bạn lắm”.

2 bí mật 'riêng tư' giấu kín nhiều năm của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ được hé lộ, khán giả nghe mà xót xa - Ảnh 2
Cô mất sau gần 1 tháng trị Covid-19

Ngoài những tâm tình trên thì khán giả còn thương Phi Nhung hơn khi cô đã nhận nhiều con nuôi, tính đến nay là 23 người con để bù đắp lại tình cảm cho những đứa trẻ đáng thương vì bản thân thiếu tình cảm của mẹ từ nhỏ. Trong số 23 người con nuôi, một số sống cùng nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc (Bình Phước). Nữ ca sĩ tự nhận bản thân cũng kiếm được tiền và khi chứng kiến những đứa con của mình trưởng thành thì cô cũng đã biết được rằng, những đồng tiền của mình kiếm được đều dành để chăm sóc các con. 

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

2 bí mật 'riêng tư' giấu kín nhiều năm của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ được hé lộ, khán giả nghe mà xót xa - Ảnh 3
Hình ảnh đi làm từ thiện lúc còn sinh thời của cô

Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Ảnh: Tổng hợp

 

 

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